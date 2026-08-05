Branitelji iz Sinja prisjetili se Oluje: "Bilo mi je to kao rođenje djeteta!"

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježava se i u Sinju. Alkarski grad sjetio se branitelja i svih svojih stradalih u Domovinskom ratu. Predstavnici branitelja, obitelji poginulih, predstavnici Grada i Viteškog alkarskog društva položili su vijence i zapalili svijeće na spomenik braniteljima kod gradske uprave. Počast je odana i kod spomenika Gojku Šušku te kod spomenika Franji Tuđmanu.
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Zajedničko pismo mladih iz Hrvatske i Srbije povodom Oluje: "Ako si rođen nakon '95..."
U crkvi Gospe Sinjske održana je misa za domovinu i branitelje. Braniteljima su osobito na ove dane u mislima žive slike Oluje i suboraca.
Dan pobjede u Sinju
Foto:
Dnevnik Nove TV
Dan pobjede u Sinju
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Uspjeli smo, hvala Bogu, iz velike žrtve i napore, donijeli smo slobodu našem narodu, hrvatskoj državi, i to će biti zlatnim slovima upisano u hrvatsku povijest", rekao je Ante Smoljo iz 126. brigade Hrvatske vojske.
Ante Smoljo, 126. brigada Hrvatske vojske
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Ja moram krenuti, ženu ostavljam tamo, plače, pokojna majka isto plače, a ja kažem: za državu se mora ići. A što da kažem, za državu se mora ići. A što ću, na prvo mjesto obitelj, Bog i država, to je najbolje što može biti", kazao je Marko Čarčić, prvi hrvatski redarstvenik.
Marko Čarčić, prvi hrvatski redarstvenik
Foto:
Dnevnik Nove TV
"To mi je kao rođenje djeteta. Znači, bio sam u Kninu u zatvoru '91. godine i ponovno sam se vratio '95. i to mi je jedno veliko, veliko zadovoljstvo", izjavio je Neven Klapeš iz 4. gardijske brigade.
Neven Klapeš, 4. gardijska brigada
Foto:
Dnevnik Nove TV