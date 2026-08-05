Temperature išle skoro do 40 stupnjeva, građani objašnjavaju kako se spašavaju od vrućina
PišeSarah Viteškić,
05. kolovoza 2026. @ 17:56
Najviše je ugrijalo u Zagrebu gdje je u 15 sati zabilježeno 38,7 stupnjeva. Toplo je i u moru, temperature su već od jutra prelazile 25 stupnjeva.
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Paklene vrućine ne popuštaju, vrhunac je toplinskog vala. Za cijelu Hrvatsku upaljen je crveni meteoalarm za iznimno opasno vrijeme.
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Temperature idu i do 39 stupnjeva. Najviše je ugrijalo u Zagrebu gdje je u 15 sati zabilježeno 38,7 stupnjeva. Na visokih 38 pržili su se i Pazin, Daruvar i Slavonski Brod.
Toplo je i u moru, temperature su već od jutra prelazile 25 stupnjeva. Diljem zemlje traži se osvježenje, a neki građani su nam rekli kako se oni spašavaju od vrućina.
"More, hlad, puno vode, tekućine i onda negdje pod klimu, ako se može. Ako se ne može, onda ne znam. Teško je bez klime", rekao nam je Oliver iz Dubrovnika.
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Žana iz Osijeka kaže da je prvo bila malo na bazenima, onda na Dravi, a da sada ide kući pod klimu. Na pitanje je li Drava topla odgovara da je čak toplija i od bazena.
"Teško podnosim vrućinu, pogotovo po ljeti, ali uz hladovinu, malo soka, kavice, vitamina nekako preguram", rekla je Adina iz Zagreba.