Temperature išle skoro do 40 stupnjeva, građani objašnjavaju kako se spašavaju od vrućina

Paklene vrućine ne popuštaju, vrhunac je toplinskog vala. Za cijelu Hrvatsku upaljen je crveni meteoalarm za iznimno opasno vrijeme.

Temperature idu i do 39 stupnjeva. Najviše je ugrijalo u Zagrebu gdje je u 15 sati zabilježeno 38,7 stupnjeva. Na visokih 38 pržili su se i Pazin, Daruvar i Slavonski Brod.

Toplo je i u moru, temperature su već od jutra prelazile 25 stupnjeva. Diljem zemlje traži se osvježenje, a neki građani su nam rekli kako se oni spašavaju od vrućina.

"More, hlad, puno vode, tekućine i onda negdje pod klimu, ako se može. Ako se ne može, onda ne znam. Teško je bez klime", rekao nam je Oliver iz Dubrovnika.

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Žana iz Osijeka kaže da je prvo bila malo na bazenima, onda na Dravi, a da sada ide kući pod klimu. Na pitanje je li Drava topla odgovara da je čak toplija i od bazena.

"Teško podnosim vrućinu, pogotovo po ljeti, ali uz hladovinu, malo soka, kavice, vitamina nekako preguram", rekla je Adina iz Zagreba.