VIDEO Političar se posvađao s ljudima na plaži, izbila tučnjava: Jednim udarcem je nokautiran

Demokratski kandidat za Kongres Havaja Kirikk Basin sukobio se s nekoliko ljudi na plaži Keawakapu. Incident je snimljen te je postao viralan na društvenim mrežama.

Situacija na plaži eskalirala je nakovodno nakon što je 61-godišnji muškarac zamiolio 40-godišnjeg Basina da stiša glazbu. Političar je burno reagirao te je počeo prijetiti ljudima na plaži.

Prema policijskom izvješću, insinuirao je da ima oružje te je rekao da će pucati u suprugu muškarca s kojim se posvađao, piše Marca.

"Ako želite završiti u bolnici, dođite ovamo", rekao je Kirikk Basin.

U sukob se ubrzo umiješao prolaznik te je situacija prerasla u nasilni obračun.

Basina je udario šakom i srušio na tlo. Nakon što je demokratski kandidat ustao, ponovno se sukobio s drugim muškarcem, ali fizički obračun nije se nastavio. Prema svjedocima, tijekom sukoba Basin je navodno izvukao nož koji je kasnije bacio u more. Oružje su pronašli policajci koji su izašli na mjesto događaja.

Kirill Basin, a Democrat congressional candidate running against Jill Tokuda was arrested Saturday after a violent altercation at Keawakapu Beach in South Kihei. He was charged with two counts of first-degree terroristic threatening, and his bail was set at $1 million. pic.twitter.com/Muzw3vcmVq — Black Label Media (@blacklabel2026) August 5, 2026

Policija je uhitila kandidata pod optužbom za terorističku prijetnju prvog stupnja. Sudac je odredio jamčevinu od milijun dolara. Basin se kandidira u drugom kongresnom okrugu Havaja, izazivajući aktualnu zastupnicu Jill Tokudu.

Bilo je još incidenata

Policija Mauija izjavila je da je Kirikk Basin od svibnja uhićen i u drugim slučajevima koji uključuju navodni napad i oštećenje imovine. Također ima i zabranu pribiližavanja nekoliko ljudi. Među njima je i član Vijeća okruga Maui Thomas Cook, koji je rekao da je tražio zaštitu jer se bojao za vlastitu sigurnost i sigurnost svojih zaposlenika nakon što je Basin u svibnju prekinuo sastanak vijeća.