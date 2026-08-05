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Brutalno ubojstvo pred kamerama: Zvijezda ubijena pred očima svojih pratitelja na TikToku

PišeI. H., 05. kolovoza 2026. @ 15:11 komentari
César Gastélum
César Gastélum Foto: Instagram
Gastélum snimao s dvojicom prijatelja ispred restorana brze hrane kada su mu se približila dvojica muškaraca na motoru, a jedan od njih ga je upucao iz neposredne blizine.
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