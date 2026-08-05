Brutalno ubojstvo pred kamerama: Zvijezda ubijena pred očima svojih pratitelja na TikToku

Meksički influencer César Gastélum ubijen je tijekom prijenosa uživo na TikToku.

Gastélum je u utorak navečer snimao s dvojicom prijatelja ispred restorana brze hrane u Tres Ríosu, u sjevernom gradu Culiacánu, kada su mu se približila dvojica muškaraca na motoru, a jedan od njih ga je upucao iz neposredne blizine.

Imao je više od pola milijuna pratitelja na TikToku i uglavnom je postavljao humoristične videozapise.

Nije prvi put da je influencer na društvenim mrežama ubijen u Meksiku. Prošle godine, 23-godišnja Valeria Márquez ubijena je u kozmetičkom salonu dok je uživo prenosila video na TikToku.

Na prijenosu uživo, Gastélum i njegovi prijatelji nosili su jarko narančaste kapute i torbe koje obično koriste dostavljači, piše BBC.

Lokalni mediji izvijestili su da su njihovi odjevni predmeti isprva naveli policiju da pomisli da je žrtva dostavljač, ali su službenici kasnije obaviješteni o njegovom identitetu.

Policija i forenzičari ogradili su područje te pregledavaju čahure i snimke nadzornih kamera u potrazi za bilo kakvim tragovima.

Zasad nitko nije uhapšen, a dvije osobe na motoru pobjegle su s mjesta događaja.

Još nije jasno je li Gastélum primio ikakve prijetnje.

Na svom Instagram profilu često je dijelio fotografije s putovanja i noćnih izlazaka ili pozirao ispred luksuznih automobila.

U jednoj od svojih objava, mogao se vidjeti na grobu Leobarda Aispura, influencera poznatog kao "El Gordo Peruci".

Aispuro je ubijen u prosincu 2024., u ubojstvu za koje policija tvrdi da je možda povezano sa suparništvom između dviju zaraćenih frakcija kartela Sinaloa.

Nasilje u saveznoj državi Sinaloa, čiji je glavni grad Culiacán, poraslo je otkako su se dvije frakcije - Los Chapitos i La Mayiza - sukobile u rujnu 2024.