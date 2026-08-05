Emotivan dan na Kninskoj tvrđavi: "Današnji ponos nadvladao je tugu"

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. 31 godina prošla je od Oluje.

Točno u 9.43 na Kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava - kao simbol trenutka kada je oslobođen kraljevski grad.

Knin je danas bio nabijen i ponosom i emocijama, a posebno na tvrđavi na kojoj su hrvatsku zastavu, kao prije 31 godinu, digli članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

"Mi smo tada bili spremni dati život za tu zastavu, za našu državu, za stvaranje naše države. Velike su emocije tu", rekao nam je pripadnik 113. brigade HV-a pukovnik Alen Ković.

Pročitana imena 245 poginulih i nestalih

Kao i tog 5. kolovoza '95., kada se hrvatska zastava zavijorila na kninskoj tvrđavi, trobojnica danas u Ivaninim rukama. U ratu je izgubila oca.

"Teško mi je svjedočit o tim događajima jer to nije bila samo pogibija moga oca, nego smo moja obitelj i svi Vrličani prognani iz svojih domova. I sva ta sjećanja su zaista jako teška. Mogu samo reći da je ponos današnji nadvladao tugu", govori Ivana Klarić Kukuz, kći poginulog hrvatskog branitelja.

Za svakog od 245 branitelja koji su poginuli i nestali u Oluji, čija su imena i ove godina pročitana, simbolično su istupile mlade generacije - kadeti. Rame uz rame i u miru - budući vojnici i policajci.

Dan pobjede u Kinu Foto: Dnevnik Nove TV

"Zbog njih je Knin oslobođen, i zbog njih imamo našu državu", rekla je polaznica policijske akademije MUP-a Korina Medić.

"To su vrata pakla, ali nije me demotiviralo"

Kadet Oružanih snaga RH, skupnik Ilija Filajdžić rekao je da mu je čast nositi odoru, zastavu na ramenu i gledati kada se ona diže na tvrđavi.

Krov Knina bio je nabijen emocijama. I 31 godinu poslije pamti se svaki potez, svaka ratna priča. Oluja - ne zaboravlja.

"Iz Stankovaca sam gledao kako nam pale kuće, uništavaju. U prva tri mjeseca sam ostao bez oca, bez kuće. Ranjen sam bio 30. prosinca, i danas sam u Hrvatskoj vojsci. To su ta vrata pakla, al me nije to demotiviralo", rekao je pukovnik Boris Mamut.

"Kad se probila prva crta, onda je bilo lako"

"Bilo je bitno samo dobit zapovijed da krenemo, a kada se krenilo i kad se probila prva crta - onda je sve bilo lako", pukovnik Alen Ković.

pukovnik Alen Ković, pripadnik 113. brigade HV-a Foto: Dnevnik Nove TV

Pripadnik 84. gardijske bojne Termiti Dalibor Jelić rekao je da je dolazak u Knin izazvao poseban osjećaj.

"Osjećaj je bio poseban, doć' nakon četiri godine u svoj kraj. Čestita sam svima iz 4. i 7. gardijske brigade, koga god sam vidio, jer su oni tu prvi ušli, svaka im čast", rekao je.

Ratni zapovjednik specijalne jedinice policije Bak Slavko Jareb nije skrivao oduševljenje.

"Treća bojna neprobojna"

"Jednostavno se lakše hodalo, trčalo, borilo kad smo znali da je Knin opet hrvatski".

Pripadnik 3. bojne 112. brigade Marin Milković kaže da su na putu do cilja bili nezaustavljivi.

"Kako su nas zvali - treća bojna neprobojna. Jedna poruka svim mladim generacijama - imajte vjeru u Boga, istinu i život. I trebamo čuvat ono što smo stvorili", poručio je.

O akciji u kojoj su slomili srpske pobunjenike i koja je bila kruna Domovinskog rata danas podučavaju nove naraštaje.

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"Okrećemo se budućnosti - osmijeh na lice i idemo dalje!", rekao je časnički namjesnik Mato Bjelovarac iz Središta za obuku i razvoj vođa "M.Babić".

"Sada se borimo za bolje"

Veteran HVO-a iz Viteza, brigadir Žarko Šarić govorio je o lijepom osjećaju.

"Tu su i moja djeca, to je nešto lijepo. Lijep osjećaj da je ta akcija već 31 godinu zapečatila rat i sad se borimo za bolje. Rat je gotov!", rekao je Šarić.

Hrvatska braniteljica iz Slavonskog Broda Slavica Grđan kaže da u Knin treba doći.

"Uz moje prijateljice ratne dio sam veličanstvene, najveličanstvenije pobjede Hrvatske vojske i policije. Ovdje treba doći, pokazati da smo mi snaga, mi smo pogon. Hrvatski branitelji i policija su pogon ove države", zaključila je Grđan.