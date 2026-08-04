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pismo čitatelja

Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."

PišeDNEVNIK.hr, 04. kolovoza 2026. @ 09:12 komentari
Gužva na Lučkom, ilustracija
Gužva na Lučkom, ilustracija Foto: Josip Bandic/Cropix
Ovo nije stručna prometna analiza niti pokušaj nametanja rješenja. Pokušao sam kroz humor opisati prometni paradoks koji svakog ljeta proživljavaju i Zagrepčani i tisuće stranih vozača koji u Zagreb uopće ne žele ući. Napisao nam je to čitatelj Nikola, a njegove misli prenosimo u nastavku.
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Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
pismo čitatelja
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
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