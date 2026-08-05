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Ispovijest heroja koji je skinuo neprijateljsku zastavu: "Knedla mi je bila u grlu"

PišeDNEVNIK.hr, 05. kolovoza 2026. @ 19:31 komentari
Josip Adžić, Predsjednik ZUVVPDR RH
Josip Adžić, Predsjednik ZUVVPDR RH Foto: Dnevnik Nove TV
Zapovjednici i branitelji koji su među prvima ušli u Knin prisjetili su se za Dnevnik Nove TV trenutaka objave akcije Oluja, ponosa zbog skidanja neprijateljske zastave i tuge za palim suborcima.
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