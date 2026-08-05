Ispovijest heroja koji je skinuo neprijateljsku zastavu: "Knedla mi je bila u grlu"

Za Dnevnik Nove TV tijekom dana govorili su zapovjednici i branitelji koji su među prvima ušli u Knin.

"Sam taj dan trećega kad je došla zapovijed, to su neke stvari koje se ne zaboravljaju. Pri samom priopćavanju vojnicima, kako smo išli od jednog do drugog položaja da ih obavijestimo da počinje akcija... ostaju slike. Kad im kažete da krećete u akciju, da idemo osloboditi zemlju, najprije tajac. Meni su u sjećanju oči i nakon toga erupcija oduševljenja te djece, to je nezaboravno", rekao je Joško Babačić iz 113. šibenske brigade.

Joško Babačić, 113. šibenska brigada Foto: Dnevnik Nove TV

"Pripala mi je čast da danas na kninskoj tvrđavi budem jedan od odabranih koji će podignuti zastavu, mogu biti otvoren i reći kako mi je knedla bila u grlu cijelo vrijeme. Najteži moment mi je bio gubitak prijatelja, suboraca i ostalih s kojima smo rame uz rame sudjelovali u svim ovim akcijama", kazao je Josip Adžić, predsjednik ZUVVPDR RH.

Mario Bilać, pripadnik 7. gardijske brigade Pume Foto: Dnevnik Nove TV

"Kad smo skinuli tu neprijateljsku četničku zastavu, kad nam je bila pod nogama, general je u to vrijeme već poslao nekoga po ovu 20-metarsku zastavu koju smo razvili na ovu stranu niz zidinu do grada...", izjavio je Mario Bilać, pripadnik 7. gardijske brigade Pume.