Ruski vojni gubici drastično porasli, analitičari kažu da je ovo razlog

Ruska vojska u srpnju je izgubila 42.860 vojnika, prema podacima Glavnog stožera Ukrajinske vojske. U tu se brojku računaju poginuli i teže ranjeni, odnosno oni koji su izbačeni iz stroja.

Najveći je to broj ruskih gubitaka od početka godine, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je najveći dio ruskih gubitaka, njih 30.272 bio u napadima ukrajinskih dronova.

Zahvaljujući rekordnom srpnju, ruski gubici u prvih sedam mjeseci iznosili su ukupno 238.650 vojnika, piše ukrajinski portal Militarnyi

U tablici u nastavku možete vidjeti kako se broj ruskih žrtava kretao od siječnja do srpnja, a podaci pokazuju da je on u stalnom porastu iz mjeseca u mjesec. Jedino je veljača bilježila mali pad u odnosu na siječanj, vjerojatno zbog manje dana u mjesecu i pogoršanja vremenskih uvjeta za operacije dronovima.

Mjesec Broj izgubljenih ruskih vojnika Siječanj 31.710 Veljača 26.090 Ožujak 31.960 Travanj 32.980 Svibanj 33.760 Lipanj 39.290 Srpanj 42.860

No, dok je u prvih pet mjeseci broj ruskih žrtava bio oko 30.000 mjesečno, posljednja dva mjeseca on je naglo skočio na oko 40.000. Razlog tome je, prema analitičarima, povećani intenzitet borbenih operacija s obje strane zbog povoljnijih vremenskih uvjeta.

Kako su ukrajinski mediji prije objavili, u siječnju je mjesečna eliminacija 50.000 ruskih vojnika postavljena kao jedan od strateških ciljeva Ukrajine.