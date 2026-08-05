Ruski vojni gubici drastično porasli, analitičari kažu da je ovo razlog

Najveći je to broj ruskih gubitaka od početka godine, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je najveći dio ruskih gubitaka, njih 30.272 bio u napadima ukrajinskih dronova.
Zahvaljujući rekordnom srpnju, ruski gubici u prvih sedam mjeseci iznosili su ukupno 238.650 vojnika, piše ukrajinski portal Militarnyi
U tablici u nastavku možete vidjeti kako se broj ruskih žrtava kretao od siječnja do srpnja, a podaci pokazuju da je on u stalnom porastu iz mjeseca u mjesec. Jedino je veljača bilježila mali pad u odnosu na siječanj, vjerojatno zbog manje dana u mjesecu i pogoršanja vremenskih uvjeta za operacije dronovima.
Mjesec
Broj izgubljenih ruskih vojnika
Siječanj
31.710
Veljača
26.090
Ožujak
31.960
Travanj
32.980
Svibanj
33.760
Lipanj
39.290
Srpanj
42.860
No, dok je u prvih pet mjeseci broj ruskih žrtava bio oko 30.000 mjesečno, posljednja dva mjeseca on je naglo skočio na oko 40.000. Razlog tome je, prema analitičarima, povećani intenzitet borbenih operacija s obje strane zbog povoljnijih vremenskih uvjeta.
Kako su ukrajinski mediji prije objavili, u siječnju je mjesečna eliminacija 50.000 ruskih vojnika postavljena kao jedan od strateških ciljeva Ukrajine.