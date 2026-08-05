Dogovor oko Hormuškog tjesnaca je blizu - samo ne onaj koji se sviđa SAD-u

Planovi za budućnost Hormuškog tjesnaca kao i njihove šanse za uspjeh, mijenjaju se i preokreću kao da je riječ o nepredvidljivoj vožnji u vlaku smrti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi sporazum o deblokadi ove ključne pomorske rute mogao biti postignut iznimno brzo.

"To bi se moglo dogoditi sutra ili preksutra. Postignut je velik napredak. Nazvali su me i rekli: 'Molimo vas, razgovarajmo'", poručio je Trump, no odmah je ponovio i oštru prijetnju napadom na Iran ako do finalnog dogovora ipak ne dođe.

Međutim, optimizam iz Washingtona iznenadio je Teheran, iz kojeg stiže sasvim drukčija priča. U ovom trenutku ne postoji nikakav konsenzus čak ni oko toga tko uopće s kim pregovara. Iran uporno naglašava da vodi razgovore isključivo s Omanom o privremenom režimu plovidbe, dok za zastoje u pregovorima izravno optužuje miješanje SAD-a i Trumpove javne prijetnje.

Hormuški tjesnac Foto: Afp

Iranske novinske agencije Tasnim i Fars navode kako pojedini američki dužnosnici šalju mješovite signale i opstruiraju tijek pregovora.

Iran traži potpunu kontrolu nad prolazom

Srž spora leži u onome što Iran naziva svojim "pravima", a što iz korijena mijenja dosadašnja pravila plovidbe. Teheran predlaže spajanje dosadašnje južne rute (kroz omanske vode) i sjeverne rute (kroz iranske vode) u jedan dvosmjerni koridor.

Iranski član pregovaračkog odbora Said Ajorlu potvrdio je da Teheran traži privremene aranžmane na rok od jedan do tri mjeseca u kojima bi Iran imao potpunu dominaciju nad upravljanjem, sigurnošću, uslugama i razminiranjem tjesnaca.

I dok je tu riječ o samo "privremnoj dominaciji", glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i drugi dužnosnici izričito naglašavaju da se pravni režim u tjesnacu nikada neće vratiti na stanje prije rata, kada nijedna država nije kontrolirala prolazak brodova.

Lansiranje iranskog projektila s nepoznate lokacije prema američkim ciljevima Kuvajtu Foto: Afp

Kontrola ili nadzor nad ovom ključnom točkom za Teheran je postala jednako važna "crvena linija" kao i pravo na obogaćivanje uranija. Iran zapravo želi polugu utjecaja stečenu u ratu pretvoriti u trajnu političku i institucionalnu ulogu u upravljanju tjesnacom.

Washington i saveznici poručuju: "To je opasan presedan"

Ideja da Iran preuzme kontrolu i nadzor nad međunarodnim vodama apsolutno je neprihvatljiva za Washington, ali i za ključne arapske metropole poput Abu Dhabija i Rijada.

Američki državni tajnik Marco Rubio više je puta upozorio na opasnost takvog scenarija.

"Ako stvorimo presedan na Bliskom istoku da jedna država može odlučiti da će kontrolirati međunarodni plovni put, naplaćivati prolaz i potapati brodove onih koji ne plate, stvorili smo iznimno opasan model koji će se ponavljati u drugim dijelovima svijeta", izravan je bio Rubio, zaboravivši valjda da je čitava situacija nastala zbog kršenja međunarodnog prava kad je SAD s Izraelom napao Iran.

Iranska revolucionarna garda Foto: Afp

Uz ovaj presedan, otvara se i niz teških pitanja: hoće li radikalna Iranska revolucionarna garda (IRGC) uopće pristati na smanjenu kontrolu, pod kojim uvjetima bi presretali brodove, hoće li prolaz biti dopušten stranim vojnim brodovima te koliko detaljne informacije o teretu i odredištu će Iran zahtijevati od trgovačkih brodova.

Svaki dan bez dogovora gubi se 15 milijuna barela

Dok se vodi politička i vojna bitka za kontrolu prolaza, globalno tržište nafte suočava se s ubrzanim i opasnim pražnjenjem rezervi, piđe CNN.

Prvi čovjek najvećeg svjetskog proizvođača nafte Saudi Aramca, Amin Nasser, upozorio je na razmjer krize: čak i kada bi se Hormuški tjesnac otvorio danas, bilo bi potrebno do 18 mjeseci samo da se popune ispražnjene zalihe sirove nafte.

Tankeri i ratno zrakolpovstvo, AI ilustracija Foto: Gemini, AI

Svakog dana u kojem nema dogovora i deblokade, na svjetska tržišta ne stiže oko 15 milijuna barela sirove nafte, što opasno prijeti novim valom energetske i ekonomske nestabilnosti.