Obavještajac otkrio: Raspoređuju se i imaju 120 raketa, napast će Ukrajinu

Andrij Černjak, dužnosnik ukrajinske vojne obavještajne agencije, rekao je da je sjevernokorejska raketna jedinica započela s raspoređivanjem u zapadnoj Rusiji i mogla bi biti opremljena sa 120 balističkih raketa i šest lansera za napade na Ukrajinu.

Rusija je od kraja 2023. ispalila desetke sjevernokorejskih balističkih projektila na Ukrajinu, ali raspoređivanje sjevernokorejskih raketnih snaga bilo bi proširenje već opsežne vojne suradnje između Moskve i Pjongjanga.

Andrij Černjak iz Glavnog obavještajnog odjela Ukrajine rekao je da Rusija planira smjestiti raketnu jedinicu od oko 90 sjevernokorejskih vojnika u zapadnoruskoj regiji Voronjež, unutar svoje 112. raketne brigade, piše Reuters.

Dodao je i da je Pjongjang već poslao novu seriju od 40 raketa KN-23 i KN-24 i osoblje u Rusiju, ali konfiguracija razmještaja i ukupan broj raketa bit će finalizirani na razgovorima na visokoj razini sljedećeg mjeseca.

Rusija očekuje da će raspoređivanje uključivati ​​120 sjevernokorejskih balističkih projektila i šest lansera, istaknuo je Černjak. Ne zna se koja bi trebala biti uloga sjevernokorejskih vojnika u ruskim raketnim operacijama.

Raspoređivanje koje je opisao Černjak, čini se, podudara se s prošlotjednim ispaljivanjem prvih dviju sjevernokorejskih raketa na Ukrajinu.

Rob Lee, viši suradnik Instituta za istraživanje vanjske politike, think tanka sa sjedištem u Philadelphiji, rekao je da sjevernokorejski resursi predstavljaju značajnu prijetnju Kijevu.

"Balistička raketna obrana jedna je od najvećih ranjivosti Ukrajine, stoga će svako povećanje količine balističkih projektila s kojima se suočavaju predstavljati veći izazov", rekao je.

Posebno velika briga za Ukrajinu bit će stanje njezine protuzračne obrane ove zime, kada bi Rusija ponovno mogla ciljati elektroenergetsku mrežu kao i prošlih godina, dodao je.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti Černjakove tvrdnje, za koje je rekao da se temelje na obavještajnim podacima koji se ne mogu otkriti zbog osjetljivosti.

Rusko Ministarstvo obrane i sjevernokorejsko veleposlanstvo pri Ujedinjenim narodima u New Yorku nisu odmah odgovorili na pisane zahtjeve za komentar.

Sjeverna Koreja pojavila se kao bliski saveznik Rusije od pune invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, a dvije su sile 2024. godine potpisale sporazum o međusobnoj obrani.

Sjeverna Koreja isporučila je milijune topničkih granata za ruski rat u Ukrajini i poslala 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kako bi odbila ukrajinski kopneni upad 2024. godine, kažu ukrajinski dužnosnici.

Prošli tjedan ukrajinske su vlasti izjavile da je sjevernokorejski projektil sravnio sa zemljom stambenu kuću u selu Radushne u središnjoj Ukrajini te ubio najmanje pet članova iste obitelji.

Sjevernokorejsko oružje

Černjak je rekao da je prošlotjedni napad prvi zabilježeni napad sjevernokorejskim balističkim raketama od kolovoza 2025. te da je riječ o novoj seriji od 40 raketa.

Sjevernokorejske rakete KN-23 i KN-24 imaju veći domet i veću nosivost od ruskog ekvivalenta Iskandera, ali su mnogo manje precizne i povezane su s napadima s velikim brojem civilnih žrtava, kažu ukrajinski vojni izvori.

Korištenje raketa KN-23/24 uklapa se u obrazac u kojem Rusija pokušava koristiti više balističkih raketa poput svog Iskandera 9M723 koje mogu zaustaviti samo američki sustavi protuzračne obrane Patriot.

Černjak je rekao da se u ruskoj Kurskoj regiji, koja graniči s Ukrajinom, nalazi oko 9500 sjevernokorejskih vojnika, ali da oni trenutačno nisu izravno uključeni u vojne operacije protiv Ukrajine.

Zelenski je prošli mjesec rekao da Kremlj želi da Sjeverna Koreja pošalje još 30.000 vojnika te da su u tijeku ruske pripreme za njihov prijam u Voronješkoj regiji.