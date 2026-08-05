Među prvima su ušli u kraljevski grad: "Glili smo se i ljubili, vladala je euforija zbog oslobođenja"

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. 31 godina prošla je od Oluje čija je obljetnica obilježena u Kninu.

IV. gardijska brigada Pauci Šibensko-kninske županije među prvima je ušla u kraljevski grad. Kako je to izgledalo otkrio je Josip Bebek, predsjednik Udruge veterana IV. gardijske brigade Pauci u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid.

Bebek je ispričao je da su 4. kolovoza krenuli prema Kninu te se stacionirali tri do četiri kilometra od grada. "Od tamo je 4. kolovoza u 4:45 krenula topnička priprema", prisjetio se. Topnička priprema, koliko se sjeća, trajala je do otprilike 16 sati. Njegova je postrojba potom zauzela jednu uzvisinu, dok je ispred njih bila pješadija VII. gardijske brigade.

"Prošle sam godine, nažalost, saznao da su na toj uzvisini poginula dvojica pripadnika te brigade. Ja kažem da su to pravi heroji. Mi koji danas pričamo na televiziji samo smo sugovornici", rekao je Bebek.

Nakon što su zauzeli položaj, imali su pregled i kontrolu nad područjem ispred sebe. Time su za njih završila borbena djelovanja toga dana. "Oko 16 sati sve je prestalo. Zauzeli smo taj položaj i kontrolirali cijelo područje. Sve smo ispred sebe vidjeli", ispričao je.

U Knin su ušli 5. kolovoza

Sljedećeg su se jutra pomaknuli dublje prema hrvatskoj granici, a upravo 5. kolovoza ušli su u Knin.

Bebek danas živi u Kninu, a prisjetio se i prizora koje je zatekao nakon ulaska u oslobođeni grad.

"Na početku, znate, kada smo ušli u Knin i kada se sjetim tog devastiranog grada, slika nije izgledala lijepo. Ali zapravo je bilo lijepo i dirljivo. Grlili smo se i ljubili. Svatko na koga smo naišli na cesti bio nam je dobrodošao. Grlili smo ga i ljubili, nebitno tko je bio i što je bio. U to je vrijeme bila tolika radost i euforija zbog oslobođenja", ispričao je.

Na pitanje kako danas izgleda život u Kninu i koliko se grad promijenio u odnosu na vrijeme njegova oslobođenja, odgovorio je da je život poprilično izazovan, kao i drugdje.

"Volio bih da danas imamo malo više omladine, malo više djece. Kada sam došao u Knin, u dvije smo osnovne škole imali upisana po tri ili četiri razreda prvašića. Danas u svakoj školi imamo jedva po jedan razred prvašića", rekao je.

Ipak, primijetio je da se ljudi polako vraćaju iz inozemstva. "To je ljepša slika. U posljednjih godinu dana vratilo se poprilično ljudi i danas sve izgleda puno ljepše", dodao je.

U borbama su poginuli i njegovi suborci. Bebek je ispričao da je toga jutra sudjelovao u polaganju vijenaca za trojicu suboraca u Golubiću i jednoga koji je poginuo na samom ulasku u Knin.

"To su momci koji su poginuli i nisu dočekali tu slobodu. Nisu vidjeli zastavu na kninskoj tvrđavi", rekao je. Objasnio je da su se njegovi suborci spuštali niz Pješevac, ali nisu dobili priliku ući u Knin.

"Oni su išli u pravcu Golubića, a zatim dalje prema Strmici i, nažalost, nisu vidjeli oslobođenje. Jedan je momak bio 1975. godište, a dvojica 1972. godište. Danas kada dođeš do spomenika i pogledaš, žalosno je. Ne može biti žalosnije. Neka im je slava i hvala za sve", zaključio je Bebek.