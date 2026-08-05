Kći Gorana Višnjića udomila psa spašenog s imanja na Učki pa ga vratila: Oglasio se azil, majka odgovorila na kritike

U riječki azil za pse vraćen je pas Lou. Lou je spašena sa stravičnog imanja na Učki, nakon čega ju je udomila 19-godišnja Lana Lourdes Rupić, inače kći glumca Gorana Višnjića. Ipak, oko tri mjeseca kasnije, pas opet traži novi dom.

Lourdes Rupić je odlučila udomiti Lou nakon što je s majkom Mirelom Rupić odnijela potrepštine u Azil za pse Društvo za zaštitu životinja Rijeka. Naime, tamo su pristigli psi koji su sredinom svibnja spašeni s imanja.

Oglasio se azil

Riječki azil objavio je u srijedu na svom Facebook profilu pas vraćen. "Iako nam se činilo da je sve kako treba biti i da je Lou pronašla svoje ljude preko noći se sve promijenilo. Ustvari, nakon jednog poziva, umjesto ispunjavanja ugovora o udomljavanju malena nam je stigla u azil. Nismo se stigli niti snaći", napisali su.

"Lou je štene koje je došlo iz horora Učka. Time je ova priča još teža. Iako je bila mala kada je od tamo otisla, boli nas duša što se opet mora boriti za dom.

Lou je prekrasna mrvica. Traži svoje ljude, ovaj put za zauvijek", dodali su.

U komentarima ispod objave pale su kritike na račun Lourdes Rupić koja je nakon udomljavanja postala zaštitno lice kampanje udruge Prijatelji životinja "Ljubav se ne kupuje. Čeka te u skloništu" te kampanje "Obitelj na more, a pas na ulicu?!".

"Nju je udomila ona Lana Rupić koja kao nosi titulu prijateljice životinja. Pa da se podsjetimo njenog citata: 'Psi i mačke nisu predmeti koje možemo ostaviti kada nam više ne odgovaraju ili kada idemo na godišnji odmor. Oni ovise o nama i bezuvjetno nam vjeruju'", stoji u jednom od komentara.

Majka se osvrnula na kritike

Na svom Facebook profilu oglasila se Mirela Rupić gdje je odgovorila na komentare ljudi koji su se obrušili na njenu kći. Tvrdi da u objavi azila nije naveden ključan razlog zbog kojeg pas više nije mogao ostati u njihovu domu.

"Razlog je bio brutalan napad na našu macu, koju je Lou zgrabila za vrat i počela daviti. Da nismo reagirali, izgubili bismo je", napisala je.

Navela je da su psu osigurali sve potrebne uvjete te se o njemu brinuli unatoč brojnim poteškoćama. Budući da je Lou stigla s kašljem i nije se odmah mogla cijepiti, oko mjesec i pol dana nije izlazila u šetnje. U domu su već živjeli drugi pas i dvije mačke, a problemi u njihovu suživotu, tvrdi, postojali su od početka.

Nakon što je Lou počela izlaziti, navodno je pokazivala agresiju prema drugim psima, ljudima i djeci. Zato se obratila zajedničkoj WhatsApp grupi, ali tvrdi da joj se iz azila nitko nije javio. Nakon napada na mačku obitelj je odlučila prekinuti privremeno udomljenje jer pas, prema njihovu mišljenju, više nije mogao sigurno živjeti s drugim životinjama.

"U svemu postoje granice, a nama nitko neće daviti naše druge životinje. To su iz azila preskočili navesti", poručila je.

Dodala je da joj je voditeljica azila tek nakon incidenta ponudila pomoć trenerice, za koju obitelj ranije nije znala. "Meni trenerica u tom trenutku nije trebala. Naša je maca jedva ostala živa i tu je za nas priča završila", zaključila je, pozvavši javnost da ne osuđuje njezinu kćer bez poznavanja svih okolnosti.