Izrael žestoko udario po Gazi: Najmanje 32 mrvih, među njima i djeca

Najmanje 32 osobe ubijene su u izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze, izvijestila je u subotu palestinska agencija za civilnu zaštitu.

Glasnogovornik Mahmud Basal je za dpa kazao da je u napadu na policijsku postaju u okrugu Šeik Radvan na sjeveru grada Gaze ubijeno četrnaest ljudi.

Još sedmero ih je ubijeno na jugu Pojasa Gaze kada je otvorena vatra na šator u kojemu su smještene raseljene osobe, kazao je.

Palestinci su ove napade ocijenili najtežima od stupanja na snagu druge faze primirja, koju je u listopadu dogovorio američki predsjednik Trump.

Izraelska vojska je objavila da je napala zapovjednike i infrastrukturu terorističkih organizacija Hamas i Islamski džihad u Gazi.

Napad na policijsku postaju u Gazi - 3 Foto: Guliver/AP Photo/Jehad Alshrafi

Među ciljevima su bili skladište oružja, prostor za rukovanje oružjem i dvije lansirne rampe Hamasa, priopćila je vojska.

"Očito kršenje sporazuma"

Hamasova agencija za civilnu zaštitu izjavila je da je od subote ujutro pronašla tijela 32 osobe ubijene na sedam različitih lokacija. Tvrde da su oko četvrtine ubijenih djeca, oko trećine žene, jedan stariji muškarac, te petero policajaca, prenosi The Times of Israel.

Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas izvijestilo je o još 30 ozlijeđenih, od kojih su neki u kritičnom stanju. Prema pisanju palestinskih medija, u policijskoj postaji poginulo je 16 ljudi, uključujući policajce i pritvorenike. Najmanje 15 policajaca je ranjeno.

Napad na policijsku postaju u Gazi - 2 Foto: Guliver/AP Photo/Jehad Alshrafi

Hamas je optužio Izrael za "očito kršenje sporazuma o prekidu vatre", tvrdeći da je među 12 osoba ubijenih u noćnim napadima bilo šestero djece, a da je sedmero poginulih pripadalo jednoj obitelji koja se sklonila u kampu za raseljene osobe u Khan Younisu.

IDF, s druge strane, tvrdi da su krenuli s napadima nakon što je osam naoružanih ljudi izašlo iz tunela u južnom dijelu Gaze u petak. Priopćili su da su trojica naoružanih ubijena u napadima, a četvrti, opisan kao ključni zapovjednik Hamasa, je zarobljen.

Do izbijanja nasilja došlo je dan prije nego što je Izrael trebao ponovno otvoriti prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta za pješački promet u oba smjera početkom sljedećeg tjedna, u skladu s dogovorom o prekidu vatre.