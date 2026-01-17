Tko drži konce u Gazi? Trump imenovao Vijeće za mir, u njemu i kontroverzni političar

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je sastav Vijeća za mir za Gazu, tijela koje bi trebalo imati ključnu ulogu u razdoblju nakon rata između Izraela i Hamasa.

Vijeće je dio Trumpova mirovnog plana od 20 točaka, a cilj mu je privremeno nadzirati upravljanje Gazom i koordinirati njezinu obnovu, piše BBC.

Među osnivačima Vijeća su američki državni tajnik Marco Rubio i bivši britanski premijer Sir Tony Blair. U izvršnom odboru su i Trumpov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff te Trumpov zet Jared Kushner, objavila je Bijela kuća. Sam Trump bit će predsjednik Vijeća.

U izvršni odbor imenovani su i Marc Rowan, čelnik investicijske tvrtke, predsjednik Svjetske banke Ajay Banga te američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert Gabriel. Bijela kuća navodi da svaki član ima zaduženje važno za stabilizaciju Gaze i njezin dugoročni oporavak. Najavljeno je da će dodatni članovi biti imenovani u sljedećim tjednima.

Trump je pozvao i strane čelnike da se pridruže Vijeću. Kanadski premijer Mark Carney trebao bi prihvatiti poziv, dok su interes za sudjelovanje pokazali argentinski predsjednik Javier Milei i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, čija vlada još razmatra poziv.

Tony Blair, koji je bio britanski premijer od 1997. do 2007. godine, jedini je član osnivačkog izvršnog odbora koji nije američki državljanin. Nakon odlaska s dužnosti radio je kao međunarodni izaslanik za Bliski istok, gdje se bavio gospodarskim razvojem Palestine i stvaranjem uvjeta za rješenje dviju država.

Blair je posljednjih mjeseci već sudjelovao u razgovorima o budućnosti Gaze s američkom administracijom. U kolovozu je sudjelovao na sastanku u Bijeloj kući, a sada je poručio da mu je čast biti imenovan u Vijeće te da se raduje daljnjoj suradnji na promicanju mira i prosperiteta. Njegovo imenovanje izazvalo je kontroverze.

Osnivanje Vijeća dolazi nakon najave posebnog palestinskog tehnokratskog tijela, Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom, koje će biti zaduženo za svakodnevno upravljanje područjem nakon rata. Na njegovu čelu bit će Ali Shaath, bivši dužnosnik Palestinske samouprave.

Bijela kuća je objavila i da će Nickolay Mladenov, bivši izaslanik Ujedinjenih naroda za Bliski istok, biti predstavnik Vijeća na terenu u Gazi te surađivati s palestinskim odborom. Najavljeno je i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, koje će pomagati u obuci palestinskih sigurnosnih snaga i očuvanju mira.

Američki mirovni plan stupio je na snagu u listopadu i sada je u drugoj fazi, no situacija na terenu ostaje nestabilna. Prekid vatre je krhak, humanitarni uvjeti u Gazi su teški, a Ujedinjeni narodi upozoravaju na potrebu neometanog dopremanja pomoći stanovništvu.

Rat u Gazi započeo je napadom Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba je oteta. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u izraelskim napadima od tada je poginulo više od 71 tisuće ljudi.