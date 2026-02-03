Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Grozomorne poruke

"Mogu ti donijeti malu bebu ili dvije": Novi dokumenti razotkrivaju jezive poruke upućene Epsteinu

Piše A. L., 03. veljače 2026. @ 09:24 komentari
Slučaj Epstein - 2
Slučaj Epstein - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Riječ je o poruci iz prosinca 2009. godine, koja je otkrivena u najnovijoj tranši od oko tri milijuna dokumenata vezanih za ranije istrage protiv Epsteina.
Najčitanije
  1. Dagur Sigurdsson
    NAJDRAŽI STRANAC U HRVATSKOJ

    VIDEO Sigurdsson je među zadnjima ostao na trgu, evo što je radio
  2. Doček brončanih rukometaša
    Nije to očekivao

    Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
  3. Doček rukometaša - 2
    Kaos se nastavlja

    Iz HDZ-a se "ispričali" nakon dočeka rukometaša, oglasio se i Plenković
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Policija objavila detalje tragedije na obilaznici Turanj
teška nesreća
Detalji tragedije na obilaznici smrti: Zabio se u šleper, nije mu bilo spasa
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ozbiljno zabrinuto zbog simbola i poruka u Hrvatskoj
OGLASILI SE O DOČEKU
Srbija se oglasila nakon dočeka rukometaša i Thompsona: "Ozbiljno smo zabrinuti zbog..."
Policija u akciji: Uhićenja i hitne dokazne radne na istoku Hrvatske
po nalogu USKOK-a
Policijska akcija na istoku Hrvatske! Procurilo tko je uhićen
"Mogu ti donijeti malu bebu ili dvije": Novi dokumenti razotkrivaju jezive poruke upućene Epsteinu
Grozomorne poruke
"Mogu ti donijeti malu bebu ili dvije": Novi dokumenti razotkrivaju jezive poruke upućene Epsteinu
Talijani uveli ulaznicu za poznatu turističku atrakciju u Rimu
Održivi turizam
Susjedi uveli ulaznicu za poznatu turističku atrakciju: "Zarada nam nije cilj"
Kina pogubila četiri člana mjanmarske kriminalne obitelji
ISPLIVALI DETALJI
Pogubljena četiri člana zloglasne obitelji! Radnike su mučili i premlaćivali, a imali su i svoju miliciju
HDZ nakon dočeka: "Tomašević i Hajdaš tuguju"
Kaos se nastavlja
Iz HDZ-a se "ispričali" nakon dočeka rukometaša, oglasio se i Plenković
Policija u akciji: Uhićenja i hitne dokazne radne na istoku Hrvatske
po nalogu USKOK-a
Policijska akcija na istoku Hrvatske! Procurilo tko je uhićen
Visoki Putinov suradnik ubijen je ispred svoje kancelarije u Moskvi
UŽASNO UBOJSTVO
Šok u Moskvi: Visoki ruski dužnosnik blizak Putinu pronađen mrtav
ANKETA Kaos sa dočekom! Na čijoj ste strani Tomaševićevoj ili Plenkovićevoj
sport ili politika?
ANKETA Kaos s dočekom! Na čijoj ste strani Tomaševićevoj ili Plenkovićevoj?
Grad nudi iznadprosječnu plaću, smještaj i niz pogodnosti za ovaj posao: "Ovo ne mogu raditi Filipinci ili Nepalci..."
deficitaran kadar
Za ovaj posao nude iznadprosječnu plaću, smještaj i niz pogodnosti: "Ovo ne mogu raditi Filipinci ili Nepalci"
Hoće li Hrvatska uvesti zabranu koju mnogi priželjkuju? "Potrebni su mozak, kičma i srce - hrvatski političari to nemaju"
Pitanje za raspravu
Hoće li Hrvatska uvesti zabranu koju mnogi priželjkuju? "Potrebni su mozak, kičma i srce - hrvatski političari to nemaju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
HDZ nakon dočeka: "Tomašević i Hajdaš tuguju"
Kaos se nastavlja
Iz HDZ-a se "ispričali" nakon dočeka rukometaša, oglasio se i Plenković
ANKETA Kaos sa dočekom! Na čijoj ste strani Tomaševićevoj ili Plenkovićevoj
sport ili politika?
ANKETA Kaos s dočekom! Na čijoj ste strani Tomaševićevoj ili Plenkovićevoj?
Policija u akciji: Uhićenja i hitne dokazne radne na istoku Hrvatske
po nalogu USKOK-a
Policijska akcija na istoku Hrvatske! Procurilo tko je uhićen
show
Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."
iznenadila objavom
Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."
Addison Rae privukla je sve poglede na Grammyjima 2026.
slatka i provokativna
Smjela poza u haljini koja je otkrila njezinu stražnjicu izazvala hrpu reakcija!
Koje je sve pjesme Thompson pjevao na Trgu?
usijao je atmosferu
Ovo su sve pjesme koje je Thompson pjevao na Trgu!
zdravlje
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
Piše psihologinja
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Kada starije žene mogu prestati s mamografskim pregledima?
Evo što kaže onkologinja
Kada starije žene mogu prestati s mamografskim pregledima?
zabava
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Smiješno
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
tech
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Nova vrsta obrane
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Nevjerojatno otkriće: Uzročnik raka dojke mogao bi se skrivati u ustima
I ne samo raka dojke
Nevjerojatno otkriće: Uzročnik raka dojke mogao bi se skrivati u ustima
sport
VIDEO Sigurdsson je među zadnjima ostao na trgu, evo što je radio
NAJDRAŽI STRANAC U HRVATSKOJ
VIDEO Sigurdsson je među zadnjima ostao na trgu, evo što je radio
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Nije to očekivao
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Marko Mamić izostao s velikog dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu
Neočekivano
Iznenađujući izostanak na dočeku: Jedan brončani rukometaš nije se pojavio
tv
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
DALEKI GRAD
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
MasterChef: Neka nova sezona MasterChefa bude tvoja prilika za veliku promjenu!
PRIJAVI SE!
Neka nova sezona MasterChefa bude tvoja prilika za veliku promjenu!
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
putovanja
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Castelmezzano u južnoj Italiji: Mjesto u kojem ćete prije vidjeti vješticu nego autobus
U oblacima
Castelmezzano u južnoj Italiji: Mjesto u kojem ćete prije vidjeti vješticu nego autobus
novac
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
Tržište u šoku
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Cijena nije najvažnija
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
lifestyle
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
Biljka vam je naglo izgubila listove? Evo što trebate učiniti
BEZ PANIKE
Biljka vam je naglo izgubila listove? Evo što trebate učiniti
sve
VIDEO Sigurdsson je među zadnjima ostao na trgu, evo što je radio
NAJDRAŽI STRANAC U HRVATSKOJ
VIDEO Sigurdsson je među zadnjima ostao na trgu, evo što je radio
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Nije to očekivao
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Marko Mamić izostao s velikog dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu
Neočekivano
Iznenađujući izostanak na dočeku: Jedan brončani rukometaš nije se pojavio
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene