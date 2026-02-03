"Mogu ti donijeti malu bebu ili dvije": Novi dokumenti razotkrivaju jezive poruke upućene Epsteinu

Holivudska publicistica Peggy Siegal navodno je u e-poruci Jeffreyju Epsteinu nudila da mu s putovanja u Afriku donese malu bebu, uz opasku da bi to bilo poput Madonne, pokazuju novootkriveni dokumenti povezani s istragama protiv osramoćenog financijera.

Riječ je o poruci iz prosinca 2009. godine, koja je otkrivena u najnovijoj tranši od oko tri milijuna dokumenata vezanih za ranije istrage protiv Epsteina, koji je 2019. pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

U e-poruci, za koju se navodi da ju je poslala Siegal, opisuje se njezino putovanje u Keniju. U jednom dijelu poruke zahvaljuje Epsteinu na još jednom životnom iskustvu te nadalje sugerira da će ga posjetiti u siječnju 2010. godine, dodajući da će se u međuvremenu dobro provesti i stalno misliti na njega.

Najviše pozornosti izazvao je dio poruke u kojem se navodi: "Mogu ti donijeti malu bebu… ili dvije. Dečki ili cure? Dakle, Madonna". Referenca se očito odnosi na američku pop-zvijezdu Madonnu, koja ima šestero djece, od kojih je četvero posvojila iz Malavija.

Isti e-mail sadrži i komentare o tadašnjim televizijskim nastupima Sarah Ferguson, bivše vojvotkinje od Yorka, kao i nagađanja o tome kako je kraljica Elizabeta II. mogla reagirati na njezine izjave. Siegal Epsteinu piše da je Ferguson bila vrlo uvjerljiva na američkoj televiziji, uz ocjenu da je tužno što je govorila kako je monarhija razdvojila nju i princa Andrewa, piše Daily Mail.

Među novootkrivenim porukama nalazi se i niz e-mailova koji se odnose na organizaciju ležerne večere u posljednji čas za princa Andrewa tijekom njegova boravka u New Yorku u prosincu 2010. godine, dok je odsjedao kod Epsteina. U jednoj poruci, poslanoj novinaru Georgeu Stephanopoulosu, Siegal navodi popis uzvanika, među kojima su, prema e-mailu, bili princ Andrew, Woody Allen sa Soon-Yi, Katie Couric te sam Epstein.

U poruci se navodi da je večera trebala ostati privatna i mala, a gosti su pozvani u Epsteinovu kuću, opisanu kao jednu od najvećih privatnih rezidencija u New Yorku. U dodatnim bilješkama spominje se i planiranje privatne projekcije filma "Kraljev govor", uz tvrdnju da će film i glumac Colin Firth osvojiti Oscara, što se kasnije i ostvarilo.

Princ Andrew u intervjuu za BBC Newsnight 2019. godine izjavio je da je u New York otputovao kako bi prekinuo odnos s Epsteinom, dvije godine nakon što je financijer priznao krivnju za navođenje maloljetnice na prostituciju. Tvrdi da nakon tog posjeta više nije imao kontakt s njim iako je priznao da je boravak u Epsteinovu domu, gledano unatrag, bila pogrešna odluka.

Epstein je pronađen mrtav u kolovozu 2019. u saveznom zatvoru na Manhattanu, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom. Princ Andrew suočio se s ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnice Virginije Giuffre, koje je u potpunosti poricao, no 2022. godine platio je višemilijunsku nagodbu kako bi se riješio građanske tužbe.