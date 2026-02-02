Novi Epsteinovi dokumenti potpalili sukob kongresa i bračnog para Clinton: Mailovi, letovi i eksplicitni sadržaj

Najnovija tranša Epsteinovih dosjea koje je objavilo Ministarstva pravosuđa SAD-a nudi nove uvide u to kako je osoblje bivšeg predsjednika Billa Clintona komuniciralo s Jeffreyjem Epsteinom i njegovom vjernom suradnicom Ghislaine Maxwell, uključujući ponekad i razmjenu neprimjerenih e-mailova.

Objavljivanje dokumenata dolazi samo nekoliko dana prije očekivanog glasovanja Zastupničkog doma o nepoštivanju suda protiv Clintona nakon što su odbili sudski poziv za svjedočenje u dvostranačkoj istrazi republikanaca i demokrata protiv Epsteina.

Očekuje se da će Zastupnički dom, kojim dominiraju republikanci, ovog tjedna glasati za proglašenje Billa i Hillary Clinton krivima za nepoštivanje Kongresa zbog odbijanja svjedočenja. Republikanci, pa čak i neki demokrati, glasovali su u odboru za nadzor Zastupničkog doma prošli mjesec za proglašenje bivšeg predsjednika i državne tajnice krivima za nepoštivanje suda.

Objavljivanje Epsteinovih dosjea u petak – više od 3 milijuna dokumenata – slijedi nakon manje, ranije serije dokumenata u prosincu koja je otkrila nikad prije viđene fotografije Billa Clintona i Epsteina zajedno te Clintona bez majice u hidromasažnoj kadi s nekim koga je dužnosnik Ministarstva pravosuđa opisao kao "žrtvu" Epsteinovog seksualnog zlostavljanja.

Letovi u "Lolita Expressu"

Najnoviji dosjei uključuju čestu komunikaciju između Maxwell - koja je trenutno u zatvoru zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja - i Clintonovih djelatnika između 2001. i 2004. godine. Prema analizi CNN-a, tijekom tog razdoblja Bill Clinton je putovao sa svojim djelatnicima Epsteinovim privatnim avionom najmanje 16 puta.



Među novo objavljenim dokumentima je i popis optužbi za seksualno zlostavljanje protiv predsjednika Donalda Trumpa iz neprovjerenih dojava koje je Ministarstvo pravosuđa sastavilo prošlog ljeta. Taj popis također spominje optužbe protiv Billa Clintona.

Obojica predsjednika, bivši i sadašnji, negirali su bilo kakvo nedjelo povezanu s Epsteinom. Na pitanje o optužbama protiv Trumpa u dokumentima, Bijela kuća se pozvala na izjavu Ministarstva pravosuđa da "ova objava dokumenata može uključivati ​​lažne ili lažno dostavljene slike, dokumente ili videozapise".

Bill i Hillary Clinton Foto: Afp

Glasnogovornik bračnog para Clinton više je puta izjavio da je bivši predsjednik prekinuo veze s Epsteinom prije nego što je osramoćeni financijer optužen za nagovaranje na prostituciju 2006. godine, te da nije znao za njegove zločine. Hillary Clinton je također zanijekala da je ikada posjetila Epsteinov otok.

Clinton i Trump su među brojnim poznatim imenima uključenim u Epsteinove dosjee koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa. Nakon što se Trumpovo Ministarstvo pravosuđa usprotivilo objavljivanju dosjea, Kongres je prošle godine donio zakon kojim se nalaže njihovo otkrivanje. Epstein je umro samoubojstvom 2019. godine dok je bio u zatvoru čekajući suđenje zbog saveznih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

"Clinton ne šalje mailove"

Imena Clintonovih djelatnika u mailovima često su redigirana - u retku primatelja ili pošiljatelja prikazuje se samo "WJC" (William Jefferson Clinton).

Glasnogovornik Clintona, Angel Ureña, rekao je za CNN da Bill Clinton nije poslao nijedan od mailova u Epsteinovim dosjeima.

"Ne mogu potvrditi čiji je bio mail, mogu vam samo reći čiji nije bio: Billa Clintona. Rekao bih da nikada nije poslao e-mail, ali istina je da je to učinio dva puta u životu, oba puta kao predsjednik. Jednom bivšem astronautu i senatoru Johnu Glennu dok je kružio oko Zemlje u svemirskom šatlu Discovery, a drugi put američkim vojnicima koji su služili na Jadranu“, rekao je Ureña.

Ureña je također rekao da Bil Clinton "niti je imao niti je dijelio uređaj, račun ili adresu s bilo kim“.

Velik dio komunikacije između Maxwellovog i Clintonovog osoblja odnosi se na putovanja i logistiku prehrane, a ponekad i na pozive u zadnji čas upućene samom bivšem predsjedniku. Nije jasno je li komunikacija bila povezana s poslovanjem zaklade ili osobnim poslovima Clintona ili njegovog osoblja.

Princ Andrew i Jeffrey Epstein Foto: Afp

U jednom e-mailu iz travnja 2003., Maxwell je napisala na redigiranu adresu Clintonovog ureda: "Drago mi je da dolazite na večeru - JE (Jeffrey Epstein, op.a) pita mislite li da bi Clinton želio doći - javite mi.“



U drugm mailu iz prosinca 2001., Clintonov djelatnik zatražio je od Maxwell broj telefona princa Andrewa kako bi koordinirao golf izlet tijekom putovanja Billa Clintona u Škotsku. Maxwell je odgovorila: "Upravo sam razgovarala s Andrewom. Trenutno nije u Škotskoj, ali će doći. Kaže da će nazvati Clintona ako mu kažem ne. Doug, želiš li da te nazove?"

Nije jasno na koga se odnosi "Doug", ali jedan od vodećih Clintonovih savjetnika u to vrijeme bio je Doug Band.

Maxwell bila dobrodošla i nakon optužbi

Maxwell je ponekad koketirala u svojim e-mailovima upućenim redigiranim adresama Clintonovog ureda. U jednoj razmjeni, Maxwell je napisala Clintonovom zaposleniku da je tabloidu rekla kakav si "ti pastuh i kako sam zaljubljena u tebe i kako si obdaren kao konj i - pa, shvaćaš. Nadam se da ti ne smeta!"

U drugoj prepisci iz 2002. godine, osoba čije je ime sakriveno napisala je Maxwell s Clintonove e-mail adrese: "Otišao sam kući s nekim koga sam već poznavao, 40-godišnjom plavušom udovicom s velikim grudima, ako možete vjerovati. Stvarno moram prestati piti."

U datotekama nema dokaza da je Maxwell osobno slala mailove bivšem predsjedniku i obrnuto. U jednom mailu u kojem ime pošiljatelja nije uklonjeno, Doug Band je rekao da su on i Clinton dijelili Blackberry račun, piše CNN.

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell Foto: Afp

Gotovo desetljeće kasnije, nakon što je Maxwell javno optužena za regrutiranje i seksualno zlostavljanje djevojaka s Epsteinom 2009. godine, još uvijek je bila dobrodošla u Clintonovim krugovima.

Maxwell je bila gošća na prestižnoj konferenciji Clinton Global Initiative u rujnu 2013. Maxwell je nagrađena za svoj sada ugašeni TerraMar Project, neprofitnu organizaciju za očuvanje oceana koju je osnovala 2012., a koja je učinila više za obnovu njezinog ugleda nego samog oceanskog dna.

Nepoštivanje Kongresa

Istovremeno s objavom dokumenata Ministarstva pravosuđa i Epsteinove ostavštine koji pokazuju Clintonove interakcije s Epsteinom, republikanci u Zastupničkom domu mjesecima se sukobljavaju s Clintonovim taborom oko svjedočenja u sklopu njihove istrage.

Dok su prešli preko nepojavljivanja sedmero drugih koji su dobili sudski poziv u sklopu tekuće istrage, predsjedatelj nadzornog odbora Zastupničkog doma James Comer inzistirao je da se Clintonovi osobno pojave na razgovorima iza zatvorenih vrata.

Republikanac je više puta tvrdio da bivši predsjednik ima specifične informacije relevantne za istragu jer je Epstein posjetio Bijelu kuću, a Bill Clinton letio njegovim privatnim avionom. Odvjetnici koji zastupaju Clintone u dopisima su višestruko puta ustvrdili da su nepravedno izdvojeni te su sudske pozive za njihovo svjedočenje nazvali "nevažećima i pravno neprovedivima".



Clintonov odvjetnik ponudio je razgovor s bivšim predsjednikom na kojem bi bio Comer, zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u istražnom tijelu i neko osoblje u New Yorku "o područjima unutar opsega" istrage panela o Epsteinu.

Istražni odbor Kongresa Foto: Afp

Comer je, međutim, odbio ponudu i tvrdio da su Clintonovi pokušavali dobiti poseban tretman. Kad su pregovori propali, nijedan Clinton se nije pojavio na zakazanim osobnim svjedočenjima.

Nakon što je odbor predložio da se Clintoni osude za nepoštivanje suda, nisu ga podržali samo republikanci: gotovo polovica demokrata u odboru također je glasala za prenošenje zahtjeva za nepoštivanje suda u Zastupnički dom, tvrdeći da su njihovi glasovi namijenjeni zaštiti moći kongresnog sudskog poziva.

Glasanje odbora razljutilo je vodeće demokrate, uključujući bivšu predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi, koja je tvrdila da Clintonovi još uvijek pregovaraju s Kongresom te je predložila da se protiv Clintonovih ne pokrene nikakav postupak dok Ministarstvo pravosuđa ne objavi sve istražne dosjee o Epsteinu.

Uspješno glasanje o nepoštivanju suda od strane Zastupničkog doma kojim dominiraju republikanci bilo bi simbolično, kao svojevrstan ukor Clintonima, ali bi se također moglo koristiti kao alat za njihovo prisiljavanje na svjedočenje. Moglo bi imati i pravne posljedice, jer bi se stvar uputila Ministarstvu pravosuđa na potencijalni kazneni progon ako Zastupnički dom to odobri.

Još uvijek postoji mogućnost dogovora prije glasanja Zastupničkog doma. Prošli tjedan, Comer je novinarima sugerirao da "postoji prilika" da dvije strane postignu dogovor.