Obavještajci otkrili kako su Rusi pomogli Iranu u ratu

Ukrajinske obavještajne službe objavile su najdetaljniji dosad prikaz ruskih aktivnosti kojima su tajno pomagali Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela od 28. veljače.

Ruski sateliti su snimali su, prema njihovim navodima, detaljne snimke vojnih objekata i ključnih lokacija diljem Bliskog istoka, uključujući američke baze i druge ciljeve koje je Iran ubrzo potom napao. Govori se o najmanje 24 snimanja u 11 bliskoistočnih zemalja u razdoblju od 21. do 31. ožujka, koja su obuhvatila 46 "objekta", uključujući američke i druge vojne baze, zračne luke i naftna polja. U roku od nekoliko dana nakon snimanja, vojne baze i stožeri bili su meta iranskih balističkih raketa i dronova, što su Ukrajinci opisali kao jasan obrazac.

Sateliti su navodno aktivno nadzirali i Hormuški tjesnac. Reuters navodi da zapadni vojni izvor i jedan regionalni sigurnosni izvor potvrdili ove tvrdnje vlastitim obavještajnim podacima. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da nikakva vanjska pomoć Iranu ne utječe na operativni uspjeh SAD-a, dok rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na upit.

Reuters također navodi da je regionalni sigurnosni izvor potvrdio konkretan slučaj u kojem je ruski satelit snimio zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana prije nego što je Iran napao tu lokaciju 27. ožujka, pogodivši sofisticirani američki zrakoplov za rano upozoravanje i kontrolu E-3 Sentry. Dan nakon napada, ruski satelit ponovno je preletio područje kako bi procijenio štetu, navodi se u procjeni.

Područja Turske, Jordana, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata bila su pod satelitskim nadzorom dvaput, dok su lokacije u Izraelu, Kataru, Iraku, Bahreinu i američkoj bazi Naval Support Facility Diego Garcia snimane jednom. Ukrajinsko izvješće također tvrdi da su ruski i iranski hakeri surađivali u kibernetičkom prostoru.

"Sveobuhvatno strateško partnerstvo"

Rusija i Iran produbili su vojne veze otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin u veljači 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Ukrajina i Zapad tvrde da je Iran Rusiji isporučio dalekometne napadačke dronove Šehid, koje je Moskva koristila za napade na Ukrajinu, istovremeno razvijajući vlastite naprednije verzije. Iran negira isporuku oružja za napade na Ukrajinu.

Putin i iranski predsjednik Masoud Pezeškian potpisali su prošle godine Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Članak 4. tog sporazuma navodi da obavještajne i sigurnosne službe dviju zemalja razmjenjuju informacije i iskustva radi jačanja nacionalne sigurnosti i suzbijanja zajedničkih prijetnji.

Nastavljaju se napadi, ima i mrtvih

Ukrajinska vojska priopćila je da je u utorak pogodila ruski naftni terminal Ust-Luga u Lenjingradskoj regiji i da su prema preliminarnoj potvrdi oštećena tri spremnika u vlasništvu tvrtke Transneft-Baltika.

Nakon napada je obustavljen i izvoz nafte iz terminala Sheskharis u crnomorskoj luci Novorosijsk. Riječ je o ključnoj ruskoj izlaznoj točki za naftu na Crnom moru, koja dnevno utovaruje oko 700.000 barela nafte.

Ruske snage napale su dva autobusa u istočnoj ukrajinskoj regiji Dnjipropetrovsk, rekao je guverner Oleksandr Ganzha na Telegramu. U Nikopolju su poginule četiri osobe, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno, priopćili su dužnosnici. U napadu na stambeno područje u Hersonu ubijene su četiri starije osobe, a tanjeno još sedam.

U ukrajinskim napadima dronovima poginulo je pet civila, uključujući 12-godišnjeg dječaka i njegove roditelje, objavili su ruski dužnosnici u utorak.