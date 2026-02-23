Iran s Rusijom sklopio tajni ugovor vrijedan 500 milijuna eura

Iran je s Rusijom potpisao tajni ugovor vrijedan oko 500 milijuna eura o kupnji naprednih prijenosnih protuzračnih sustava kako bi obnovio protuzračnu obranu koja je teško oštećena u sukobu s Izraelom prošle godine.

Prema dokumentima koji su procurili, sporazum je potpisan u Moskvi u prosincu, a predviđa isporuku 500 lansirnih jedinica sustava Verba i 2500 projektila 9M336 u razdoblju od 2027. do 2029. godine.

Riječ je o jednom od najmodernijih ruskih prijenosnih sustava protuzračne obrane, namijenjenom obaranju krstarećih projektila, niskoletećih zrakoplova i dronova, piše Financial Times.

Teheran je sustave formalno zatražio prošlog srpnja, nekoliko dana nakon završetka 12-dnevnog sukoba u kojem su napadnuta tri ključna iranska nuklearna postrojenja. Tijekom tog sukoba iranska protuzračna mreža pretrpjela je oštećenja.

Ugovor su dogovorili ruska državna agencija za izvoz oružja Rosoboronexport i predstavnici iranskog ministarstva obrane. U posao je, prema navodima, uključen i iranski dužnosnik Ruhollah Katebi, kojeg je SAD sankcionirao 2024. godine.

Sporazum potvrđuje nastavak vojne suradnje Moskve i Teherana. Iran je posljednjih godina Rusiji isporučivao dronove i projektile za rat u Ukrajini, a dvije su zemlje početkom 2025. potpisale sporazum o jačanju bilateralnih odnosa.

Stručnjaci procjenjuju da sustavi Verba predstavljaju relativno brz i financijski prihvatljiv način jačanja iranske protuzračne obrane. Njihova isporuka ne bi bitno promijenila vojnu ravnotežu u eventualnom novom sukobu s Izraelom ili SAD-om, ali bi mogla otežati operacije koje uključuju helikoptere i niskoleteće zrakoplove.

Rusija i Iran imaju sklopljen sporazum o strateškom partnerstvu, koji ne uključuje klauzulu o zajedničkoj obrani.