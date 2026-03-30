FOTO Osvanule slike potpuno uništenog američkog zrakoplova za rano upozoravanje i nadzor

Postupno se razotkrivaju detalji iranskog napada od 27. ožujka na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, u kojem je, prema dostupnim podacima, oštećeno više američkih vojnih zrakoplova. Osim materijalne štete, ozlijeđeno je deset pripadnika američkih oružanih snaga, a neki su u kritičnom stanju. Satelitske snimke visoke rezolucije američkih tvrtki i dalje kasne, no snimke iz drugih izvora upućuju na ozbiljna razaranja na glavnom parkiralištu za zrakoplove te baze.

New image reportedly showing the USAF E-3 Sentry destroyed in an Iranian attack at Prince Sultan Airbase on Friday.



Matches 81-0005, an E-3C seen deployed to the base in recent weeks. pic.twitter.com/zRVzzkEPeU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 29, 2026

Fotografije koje kruže internetom, prvotno objavljene na Facebook stranici Air Force amn/nco/snco, prikazuju uništeni zrakoplov E-3 za rano upozoravanje i nadzor iz zraka. Na snimkama je vidljiv navedeni zrakoplov serijskog broja 81-0005, s potpuno izgorjelim stražnjim dijelom trupa i rasutim krhotinama oko njega.

Vojni stručnjaci ističu da izravan pogodak nije nužan za uništenje; krhotine od eksplozije u blizini mogu izazvati požar dovoljan za devastaciju zrakoplova. Napad je, prema izvješćima, uključivao napadačke bespilotne letjelice dugog dometa i balističke projektile, piše portal The War Zone (TWZ).

Iran shows satellite image of destroyed U.S. Air Force E-3G Sentry AWACS aircraft at Saudi Arabia’s Prince Sultan Air Base before and after Iran’s March 27 strike. https://t.co/ZmYHTAOJvh pic.twitter.com/9rK98rXT6S — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Ranije satelitske snimke pokazuju kako su zrakoplovi bili raspoređeni u bazi i odvojeni na različitim voznim stazama za zrakoplove, vjerojatno radi smanjenja ranjivosti. Takva raspodjela otežava ciljanje, a moguće je da su zrakoplovi dodatno premještani, piše TWZ. Unatoč tome, u ranijim napadima oštećeno je najmanje pet tankerskih zrakoplova. Spomenuta zračna baza, smještena u blizini grada Rijada, ključna je za američke zračne operacije i bila je više puta na meti napada.

Strateške posljedice gubitka E-3

Moguće uništenje zrakoplova E-3 Sentry ima ozbiljne operativne posljedice. Ti su zrakoplovi ključni za otkrivanje nadolazećih prijetnji i koordinaciju zračnih operacija. Sjedinjene Američke Države rasporedile su ih šest u regiju prije početka sukoba, dok ukupno raspolažu s njih šesnaest, pri čemu njihova stvarna operativna spremnost predstavlja dodatno ograničenje.

Prijelaz na svemirske sustave nadzora, u međuvremenu, još je daleko od operativne primjene. Zrakoplov E-7 Wedgetail zamišljen je kao prijelazno rješenje, no proračunski pritisci doveli su program u pitanje prije nego što je naišao na protivljenje u američkom Kongresu, podsjeća TWZ. Prijedlozi koji uključuju E-2D zrakoplove izazvali su zabrinutost zbog mogućih nedostataka u sposobnostima.

Kako je Iran došao do lokacija zrakoplova i radara?

Iran je gađao i radarske sustave u regiji koji podupiru savezničku protuzračnu obranu. Satelitske snimke iz izvora izvan SAD-a, zajedno s klasičnim obavještajnim metodama, vjerojatno su pridonijele identifikaciji položaja američkih vojnih zrakoplova.

Napad je isto tako naglasio manjak ojačanih skloništa za zrakoplove, dok ulaganja u zaštitnu infrastrukturu i dalje zaostaju.