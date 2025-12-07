Grinch iz Kanade šokirao djecu: Pogledajte kakve je poruke izvjesio na kuću

Policija u kanadskom gradu Brantfordu, potvrdila je ovog tjedna za CBC News da su primili pozive uznemirenih stanovnika, kao i online i osobne pritužbe, nakon što su na prozorima kuće na putu parade Djeda Božićnjaka postavljeni natpisi protiv te božićne ličnosti.

Prema objavama na društvenim mrežama koje, kako tvrde, prikazuju kuću, na znakovima piše (djeco, pokrijte uši): "Djed Mraz je lažan", "Djed Mraz nije stvaran", "Djed Mraz su vaši roditelji" i "Poklone kupuje vaša obitelj".

"Policijski službenik razgovarao je s osobom u pitanju i znakovi su u međuvremenu uklonjenI", rekla je Robin Matthews-Osmond, glasnogovornica policijske uprave Brantford za CBC News u online izjavi.

"Iako nije ilegalno biti Grinch, potičemo sve da prihvate duh blagdana i pomognu u stvaranju pozitivne, gostoljubive zajednice, posebno tijekom događaja poput parade Djeda Božićnjaka", rekla je.

Matthews-Osmond potvrdila je da znakovi nisu bili nezakoniti zbog zakona o slobodi govora i činjenice da su se nalazili na privatnom posjedu.

"Apsolutno odvratno"

Reakcije na društvenim mrežama stigle su odmah i Grincha nisu štedjele. Ljudi su natpise nazvali zlobnima i apsolutno odvratnima.

"Ne smijete slomiti nečiji duh ili uništiti nešto nekome samo zato što vam se nešto ne sviđa", komentar je na objavi podcasta The Canadian Gothic na Facebooku.

"Koliko jadan moraš biti da bi aktivno pokušao uništiti nečije djetinjstvo?" napisao je netko na objavi na Instagramu kanadske lifestyle mreže 6ixBuzzTV.

No, koliko god neki ljudi bili zgroženi, nije kazneno djelo ili zločin iz mržnje reći djeci da Djedica ne postoji, rekao je Michael Geist, istraživački voditelj kanadskog prava interneta i e-trgovine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ottawi.

"Ne mislim ni da je to nezakonito, iako bi se možda u određenoj okolnosti mogla primijeniti općinska uredba protiv remećenja javnog reda i mira", rekao je Geist za CBC News.

"Ali čak i tada bi to bilo predmet osporavanja na temelju Povelje koja štiti slobodu izražavanja", tumači pravnik.

Postoje ograničenja slobode izražavanja, ali ona ima vrlo visoku ljestvicu, rekao je James Turk, direktor Centra za slobodno izražavanje na Sveučilištu Toronto Metropolitan. Ne možete koristiti nasilje ni prijetiti nasiljem, uznemiravati nekoga ili koristiti govor mržnje, tumači Turk za CBC News.

Ali ističe da postoji mnogo izjava koje ljudi ne vole, ali nećemo se s njima nositi tako da ih učinimo ilegalnima, rekao je.

"Ako netko bude Grinch za Božić i postavlja takve znakove, dogodit će se ono što se dogodilo: netko će razgovarati s tom osobom i oni će to ukloniti", rekao je.

Ostali božićni partibrejkeri

Godine 2018. policija u Teksasu u SAD-u uhitila je 31-godišnjeg muškarca koji je ispred crkve koja je organizirala događaj Doručak s Djedom Božićnjakom rekao djeci da on ne postoji. Policija je priopćila da je muškarac, koji je prosvjedovao s još dvojicom, odbio otići i nastavio remetiti javni red pa je optužen za nezakonito ometanje posjeda, prema Associated Pressu.

U Kingstonu u Kanadi policija je optužila muškarca koji je navodno tijekom godišnje gradske parade 2012. godine djeci govorio da Djed Božićnjak ne postoji.

Svjedoci kažu da je obilazio paradu govoreći djeci svoja uvjerenja, sve dok ga nisu priveli.

Muškarac je optužen i osuđen za izazivanje nereda i kršenje uvjetne kazne, potvrdila je policija Kingstona za CBC News.

Tu je i Richard Dildy, muškarac iz Toronta koji je uhićen 1979. jer je prosvjedovao i ispred šoping centra vikao blagdanskim kupcima da Djed Božićnjak ne postoji, prema Toronto Todayu.

Dildy je ponovno uhićen tijekom parade Djeda Božićnjaka u Torontu 1980. jer je vikao: "Nema Djeda Božićnjaka", navodi se, a dobio kaznu od 50 dolara.

Kako Turk ističe, nitko od tih pojedinaca nije uhićen zbog onoga što su rekli o Djedu Božićnjaku, već zbog okolnosti: ometanja posjeda ili javnog reda..

"Naši sudovi zaista vide vrijednost slobode izražavanja i stoga vrlo nerado ograničavaju to pravo", zaključio je.