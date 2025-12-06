Navala na mesnice, a posebno traženog mesa nema: "Ovo uvozno, palcem uzmeš i stisneš. Ako propadne, nije dobro"

U hrvatskim mesnicama redovi. Strpljivo se čeka - uglavnom svinjetina - i to plećke, but, ali i oni "egzotični" dijelovi svinje.

U blagdansko vrijeme, ali i vrijeme svinjokolje, kažu, mesa na stolu mora biti, pa će se za odojak izdvojiti i više eura nego inače.

Božica, Osijek "Ha cijene kakve jesu", kaže Božica iz Osijeka. "Svi kukaju da je skupo. Ma nije", tvrdi Stanko iz Osijeka. "Cijena? Ako je jedanput Božić, onda ne gledam na cijenu", govori Jela iz Osijeka.

"Polako već se kupuje odojak, prasetina mlada, za Božić. Prodaja ide jako dobro. Pred vikend, pred svinjokolju ljudi se opskrbljuju kategorijama mesa za koja smatraju da neće imati dovoljno", pojašnjava Dario Bešlić, poslovođa mesnice.

Velikoj potražnji unatoč naše je svinjogojstvo na koljenima. Ne proizvodimo dovoljno mesa ni za sebe. Prije afričke svinjske kuge, svinjetine smo proizvodili tek oko 56 posto za vlastite potrebe, a nakon što je ta bolest poharala Hrvatsku, stanje je uistinu porazno. Niti 50 posto.

A domaća slavonska svinjetina itekako je tražena jer onu uvoznu Hrvati ne vole.



"Od Novog Zelanda, pa to ide… Zamrzne se, pa se odmrzava, pa se zamrzne. Ovako palcem uzmeš meso i stisneš. Ako propadne, nije dobro", objašnjava svoju metodu Stanko.

