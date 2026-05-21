Kakvi električni romobili smiju na ulice? Voze ih i djeca, nesreća je sve više, a svi zaboravljaju na ova pravila

Električni romobili, monocikli i slična vozila posljednjih su godina postali svakodnevni prizor na hrvatskim ulicama. Njihov nagli rast doveo je i do izmjena hrvatskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je prvi put jasno definirao kategoriju "osobnih prijevoznih sredstava" i pravila njihova korištenja.

Prema zakonu, osobno prijevozno sredstvo je vozilo bez sjedala koje nije svrstano ni u jednu drugu kategoriju vozila. U tu skupinu spadaju električni romobili, električni monocikli, segwayi i slična vozila. Njihova trajna snaga elektromotora ne smije prelaziti 0,6 kW (600 w), a najveća konstrukcijska brzina mora biti ograničena na 25 km/h.

Samo jučer, primjerice, PU splitsko-dalmatinska je izvijestila o prometnoj nesreći s električnim romobilom u kojoj je 20-godišnjak u padu s romobila zadobio teške ozljede, a posebno je napomenuto da nije nosio zaštitnu kacigu te da romobil koji je vozio može doseći brzine i do 70 km/h. Obzirom da takav romobil krši odredbu zakona o maksimalnoj konstrukcijskoj brzini od 25 km/h, on ne spada u osobno prijevozno sredstvo i kao takav je ilegalan na javnim prometnim površinama u Hrvatskoj.

Policija isto tako upozorava da romobili snažniji od zakonski dopuštenih ne smiju sudjelovati u prometu te mogu biti oduzeti u prekršajnom postupku.

Hrvatski zakon propisuje da električnim romobilom smije upravljati osoba starija od 14 godina. Za razliku od biciklista starijih od 16 godina, vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju nositi zaštitnu kacigu bez obzira na dob. Zakonom je zabranjeno prevoziti drugu osobu na romobilu, vući prikolicu ili koristiti vozilo koje prelazi dopuštene tehničke granice.

Pravila kretanja osobnih prijevoznih sredstava, pa tako i električnih romobila, također su strogo određena. Vozači električnih romobila prvenstveno se moraju kretati biciklističkim stazama ili trakama. Ako takva infrastruktura ne postoji, dopušteno je kretanje površinama za pješake uz povećani oprez prema pješacima. Tek u iznimnim situacijama mogu koristiti određene ceste s ograničenjem brzine do 50 km/h i samo ondje gdje je to dopušteno prometnim znakom, piše u članku na stranicama Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

Kazne za prekršaje uglavnom se kreću od 30 eura naviše, ovisno o vrsti prekršaja. Posebno se kažnjava vožnja bez kacige, nepropisno kretanje te prijevoz drugih osoba.

Rasprave o električnim romobilima i dalje su vrlo aktivne, osobito zbog sigurnosti pješaka i sve češćih nesreća u gradovima. Dok neki smatraju da su pravila prestroga, dok drugi upozoravaju da romobili u praksi često razvijaju puno veće brzine od zakonski dopuštenih.

No, obzirom da su električni romobili i druga osobna prijevozna sredstva neupitne nove metode prijevoza za brojne građane, nemoguće ih je samo ignorirati. To je istaknuo i Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti. "Romobil je prijevozno sredstvo koje je danas tu, tehnologija to omogućava i teško ga možemo zabraniti", rekao je Šoštarić u izjavi za Dnevnik Nove TV.

Ključ je u edukaciji, kojom se mogu spriječiti i smanjiti crne brojke u prometu uzrokovane vozačima te posebne kategorije vozila.