FOTO Strašna tragedija na Maldivima: Petero turista poginulo na ronjenju, među njima poznata profesorica i njezina kći

Petero talijanskih turista poginulo je tijekom ronjenja u podvodnoj špilji na Maldivima.

Monica Montefalcone, profesorica morske biologije na Sveučilištu u Genovi, i njezina 20-godišnja kći Giorgia Sommacal nestale su u četvrtak na dubini od 50 do 60 metara u vodama atola Vaavu. Montefalcone je bila poznato lice s televizije, istraživačica i stručnjakinja za morski okoliš.

Tri druga avanturista na putovanju – Muriel Oddenino iz Torina, Gianluca Benedetti iz Padove i Federico Gualtieri iz Borgomanera – također nisu uspjeli izroniti. Mauriel Oddenino bila je asistentica na istom sveučilištu, dok je Gualtieri također bio mladi znanstvenik. Gianluca Benedetti bio je instruktor ronjenja.

Svi oni u četvrtak ujutro ukrcali su se na jahtu Duke of York prije nego što su zaronili na jednom od najpopularnijih mjesta za ronjenje u zemlji. Posada je prijavila njihov nestanak kada se nisu pojavili do podneva. Prvo tijelo izvučeno je iz špilje u kasnim poslijepodnevnim satima na dan nesreće, dok su preostala četiri tijela locirana u istom špiljskom sustavu na dubini od oko 60 metara, nakon čega su uspješno izvučena.

Uzrok smrti petero ronilaca nije poznat. Lokalni mediji izvijestili su da je vrijeme na tom području u četvrtak bilo loše, s jakim vjetrovima od 48 km/sat, no nije jasno jesu li vremenski uvjeti utjecali na ono što se dogodilo.

Lokalna policija pokrenula je istragu o okolnostima podvodne katastrofe. Lokalni dužnosnici rekli su da je ta tragedija vjerojatno najgora ronilačka nesreća u povijesti Maldiva.