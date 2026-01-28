Muškarac (80) osvojio milijune pa uložio u biznis zbog kojeg je završio u zatvoru

Muškarac koji je na lutriji osvojio milijune u svojoj je seoskoj kući napravio laboratorij u kojem je proizvodio lažne lijekove na recept u vrijednosti do 288 milijuna funti, odnosno više od 331 milijuna eura.

Englez John Eric Spiby je 2010. godine, kada je već imao značajan dosje, osvojio jackpot od 2,4 milijuna funti, odnosno 2,76 milijuna eura.

Taj mu dobitak očito nije bio dovoljan jer je potom izgradio sofisticirani laboratorij za proizvodnju krivotvorenih lijekova u štalama nasuprot svoje kuće u blizini Wigana.

Govoreći o ilegalnom poslu, hvalio se riječima: "neka se Elon i Jeff paze", što je očita referenca na američke milijardere Elona Muska i Jeffa Bezosa, izvijestio je Daily Mail.

Zajedno sa sinom i dvojicom suradnika, Spiby je napravio i drugi laboratorij u Salfordu, uz pomoć kojeg su preplavili ulice nereguliranim lijekovima. Tužitelji tvrde da su očajni korisnici koji su kupovali te tablete igrali ruski rulet sa svojim životima.

Kriminalna skupina bila je pod policijskim nadzorom, a kada su policajci konačno presreli unajmljeni kombi, u njemu je pronađeno 2,6 milijuna krivotvorenih tableta, čija je ulična vrijednost procijenjena na do 5,2 milijuna funti, odnosno 5,99 milijuna eura.

Policija je izvršila racije na više lokacija te pronašla tri komada vatrenog oružja s pripadajućim streljivom, kao i gotovinu i industrijske strojeve za proizvodnju tableta. Istražitelji procjenjuju da je potencijalna ulična vrijednost droge koju su proizveli Spiby i njegova banda iznosila između 57,6 i 288 milijuna funti, odnosno izmeđi 66,31 i 331,61 milijuna eura.

Laboratorij je imao zamagljene prozore da bi se sakrilo ono što se unutra radilo, a industrijskom su opremom mogli proizvoditi desetke tisuća tableta na sat.

Sada 80-godišnji Spiby stariji poricao je ikakvo znanje o zavjeri, no osuđen je za kaznena djela povezana s drogom i dobio je zatvorsku kaznu od 16,5 godina.

"Unatoč dobitku na lutriji, nastavili ste voditi kriminalni život daleko izvan dobi u kojoj bi većina ljudi otišla u mirovinu", rekao je sudac Nicholas Clarke.

Njegov sin, John Colin Spiby, i suradnik Lee Drury osuđeni su na više od 18 godina zatvora. Drugi član bande, Callum Dorrian (35), ranije je dobio 12 godina zatvora.