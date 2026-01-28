Travica se žali da ne može pratiti suđenje: "Gospon sudija, kašljem krv"

Na županijskom sudu u Osijeku u srijedu je nastavljeno suđenje Željku Travici, optuženom za ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih branitelja.

Optuženi Travica još je jednom odbio iznositi obranu rekavši kako mu zdravstveno stanje nije dobro te da nije u mogućnosti sudjelovati u raspravi jer kašlje krv.

Također je zatražio otkazivanje odvjetnika koji ga trenutačno zastupaju. "Ja predlažem da otkažem zastupništvo mojim odvjetnicima", rekao je na sudu. "Po mom mišljenju ne ide obrana kako treba."

"Gospon sudija, ovo je igra s mojim životom. U dvije godine operacija tri karcinoma, postoji opasnost da ide na pluća. Mislim da se ovdje netko igra s mojim životom", izjavio je Travica na današnjem ročištu.

Na prethodnom ročištu 14. siječnja pregledana je njegova medicinska dokumentacija, a sudski vještak tada je zaključio da Travica neće biti sposoban za suđenje kada započne s onkološkim liječenjem. U prosincu je operirao karcinom u osječkom KBC-u, a i na tom je ročištu rekao kako se osjeća loše, da mu rana od operacije sporo zarasta i da osjeća bolove te se požalio i na tretman koji je imao u zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Procijenjeno je da će njegovo onkološko liječenje trajati od tri do šest mjeseci, a vještak je tada ustvrdio da okrivljenik u vrijeme trajanja liječenja neće biti sposoban za aktivno sudjelovanje na suđenju te pripremu i iznošenje obrane. Travičin odvjetnik Dražen Srb tada je predložio odgodu rasprave na kraći rok da bi se okrivljenika pripremilo za eventualne nove dokazne prijedloge i iznošenje obrane.

Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA-a i TO-a Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO-a Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO-a Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika te paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Okrivljeni Travica je, na temelju europskog uhidbenog naloga osječkog tužiteljstva, uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te je izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.