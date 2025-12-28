Teheran se sve više oslanja na svoju saveznicu: U svemir lansirali još tri satelita

Još su tri iranska satelita lansirana u nedjelju u svemir ruskim lanserima Sojuz, izvijestili su iranski državni mediji, a sve u sklopu proširenja međusobne svemirske suradnje dviju zemalja koje su Sjedinjene Američke Države sankcionirale.

Iran se posljednjih godina sve više oslanja na svoju saveznicu Rusiju kada je posrijedi slanje satelita u orbitu. Kažu da je svrha slanje posljednjih triju pridonijeti praćenju razvoja poljoprivrede, praćenju prirodnih resursa i okoliša.

"Ove su satelite dizajnirali i proizveli iranski znanstvenici... unatoč svim sankcijama i prijetnjama", rekao je iranski veleposlanik u Rusiji Kazem Jalali za državnu televiziju referirajući se na zapadne mjere u vezi s teheranskim nuklearnim programom. "S Rusijom surađujemo na raznim područjima. Neka su očigledna, a druga ne želimo pojašnjavati."

Just moments ago, the three satellites — Paya, Zafar 2, and the second prototype of Kowsar were successfully carried into Low Earth Orbit by a Russian Soyuz rocket. pic.twitter.com/3A7N5JWbNM — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) December 28, 2025

Iranska službena novinska agencija IRNA izvijestila je da su tri satelita - Paya, Zafar 2 i drugi Kowsar - namijenjena za nisku Zemljinu orbitu.

Od ruske invazije na Ukrajinu godine 2022. Iran i Rusija produbili su veze, a zapadne zemlje optužuju Iran da osigurava rakete i dronove za ruske napade na Ukrajinu. Teheran to negira.