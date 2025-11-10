Sukob je neizbježan: Tvornice projektila rade bez prestanka, Teheran će ih ispaliti na tisuće

Novi sukob Izraela i Irana je neizbježan i samo je pitanje vremena, piše The New York Times pozivajući se na sigurnosne i diplomatske izvore.

Sporazum iz 2015. godine, namijenjen ograničavanju iranskog nuklearnog obogaćivanja, istekao je prošli mjesec. Obnovljene su stroge američke sankcije protiv Irana, a pregovori o iranskom nuklearnom programu su zamrli. Iranske zalihe visoko obogaćenog urana, dovoljne za izradu 11 nuklearnih bombi. Iran tvrdi da su zalihe zakopane pod ruševinama, ali izraelski dužnosnici vjeruju da su tajno odvezene na sigurno mjesto.

Čini se da Iran nastavlja raditi na novom postrojenju za obogaćivanje urana poznatom kao Pickaxe Mountain. Odbio je međunarodnim inspektorima dati pristup tom postrojenju ili bilo kojem drugom sumnjivom nuklearnom postrojenju osim onih već prijavljenih.

Zbog svega, mnogi u Zaljevu vjeruju da je još jedan izraelski napad na Iran gotovo neizbježan, s obzirom na dugogodišnje stajalište izraelskih dužnosnika da je iranski nuklearni program egzistencijalna prijetnja.

Iran će vjerojatno odgovoriti na bilo koji izraelski napad na daleko manje suzdržan način nego što je to učinio u lipnju, rekao je Ali Vaez, direktor iranskog projekta u Međunarodnoj kriznoj skupini. Iranski dužnosnici rekli su mu da tvornice projektila rade 24 sata dnevno, rekao je, i ako dođe do još jednog rata, "nadaju se da će odjednom ispaliti 2000 kako bi nadvladali izraelsku obranu, a ne 500 tijekom 12 dana" kao što su učinili u lipnju, piše The New York Times.

Nema dokaza da je novi napad neizbježan. Ali "Izrael smatra da posao nije dovršen i ne vidi razlog da ne nastavi sukob, pa Iran udvostručuje spremnost za sljedeći krug", rekao je.

Skup ispred američkog veleposlanstva u Teheranu Foto: Afp

Arapske regionalne sile poput Saudijske Arabije, Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata ojačale su svoj utjecaj na Washington i američkog predsjednika Donalda Trumpa, dijelom kroz ekonomske veze, a dijelom kroz svoju spremnost da surađuju sa Sjedinjenim Državama kako bi pokušali pronaći trajno rješenje za rat u Gazi. Novi predsjednik Sirije u ponedjeljak ide u Bijelu kuću kako bi zatražio američku podršku. Sirija je bila strateški saveznik Irana pod Assadovom vladom koja je pala prošle godine.

Istodobno, te regionalne sile rade na očuvanju vlastitih odnosa s Iranom, rekla je Sanam Vakil, direktorica programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku u Chatham Houseu. Ne žele još jedan regionalni rat i poštuju iransku sposobnost, ma koliko oslabljenu, da stvori nestabilnost vlastitim vojnim snagama i putem posrednika u Libanonu, Iraku, Jemenu, Perzijskom zaljevu i drugdje, rekla je.

"Izrael želi osigurati da se iranski nuklearni program obuzda, a to neće postići pregovorima, pa sumnjam da Izraelci namjeravaju ponovno napasti", rekao je HA Hellyer, viši suradnik u Centru za američki napredak u Washingtonu i u londonskom Kraljevskom institutu ujedinjenih službi. "Iranci se obnavljaju, ali kada prijeđu određenu granicu, Izrael će ponovno napasti."

Arapske države također žele surađivati ​​s Trumpom kako bi osigurale određena ograničenja Izraelu, koji ima ambicije postati regionalni hegemon nakon što je uništio Gazu, Hamas i Hezbolah te nanio štetu Iranu. Arapski dužnosnici potiču nove nuklearne pregovore između Irana i Sjedinjenih Država, ali zasad s malo optimizma.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, izjavio je u utorak da je američko neprijateljstvo prema Iranu duboko ukorijenjeno.

"Američka arogantna priroda ne prihvaća ništa osim predaje", rekao je u obraćanju povodom obljetnice preuzimanja američkog veleposlanstva u Teheranu 4. studenog 1979.

Čini se da su njegove izjave bile namijenjene blokiranju bilo kakvih novih pregovora sa Sjedinjenim Državama o iranskom nuklearnom programu.

Prošli tjedan, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponovno je odbacio izravne pregovore i prekid obogaćivanja. No ponovio je da Iran ostaje otvoren za neizravne pregovore pod određenim uvjetima. Oni uključuju jamstvo da neće biti daljnjih vojnih napada ili ekonomskog pritiska te naknadu za ratnu štetu, zahtjeve koje Washington ne želi prihvatiti. U razgovoru za Al Jazeeru, Araghchi je također upozorio Izrael na "strašne posljedice" za bilo kakav budući napad.

S obzirom na diplomatski zastoj, u Iranu je u tijeku rasprava o tome kako krenuti naprijed, s malo dobrih opcija, rekao je Vaez. Neki iranski dužnosnici žele kompromis i postići dogovor s Trumpom. Tvrde da Iran ne može ni držati svjetla upaljena te da daljnji otpor ide na ruku Izraelu i mogao bi slomiti iransku vladu pod pritiskom odozdo.

Drugi su za sukob, rekao je, vjerujući da je nemoguće imati posla s Trumpom, koji se povukao iz nuklearnog sporazuma iz 2015. i ponovno razljutio Iran bombardirajući ga kako bi pomogao Izraelu usred još jednog niza nuklearnih pregovora.

Ali oba tabora smatraju da je još jedan krug sukoba s Izraelom neizbježan, rekao je. "Dakle, zemlja udvostručuje spremnost za sljedeći krug i žele da se time stvori nova ravnoteža koja će izbrisati osjećaj iranske slabosti", rekao je Vaez.