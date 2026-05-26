Iranski vrhovni vođa upozorio: "Ove zemlje više neće biti štit za američke baze"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da ima pravo odgovoriti na bilo kakvo kršenje primirja od strane SAD-a, nakon što je Washington tijekom noći izveo napade na jug Irana.

Naveli su da su identificirali američke borbene zrakoplove i dronove koji su izvršili invaziju. IRGC tvrdi da je aktiviranjem protuzračne obrane srušio dron MQ-9 te navodi da je prisilio još jedan dron i američki borbeni zrakoplov na "povlačenje".

Iranski vrhovni vođa upozorio je da zemlje na Bliskom istoku više neće biti štit za američke baze.

U izjavi izdanoj povodom hadža - godišnjeg islamskog hodočašća u Meku, Saudijska Arabija - Modžtaba Khamenei je poručio: "Kazaljke se neće vratiti, a narodi i zemlje regije više neće biti štit za američke baze. Amerika više neće imati sigurnu točku za nestašluk i uspostavljanje vojnih baza u regiji", piše Sky News.

Riječ je o jednoj od rijetkih Hameneijevih izjava otkako je započeo rat u kojem je ubijen njegov otac, bivši vrhovni vođa. Prema dostupnim izvješćima, Modžtaba Hamenei je i sam ozlijeđen u tim napadima te se od tada nije pojavljivao u javnosti, već se oglašava isključivo pisanim priopćenjima.

Sjedinjene Američke Države, kažu, završile su za sada svoje "obrambene udare" protiv Irana.

Visoki vojni dužnosnik rekao je za Fox News da su američke snage reagirale nakon što su uočile dva čamca Iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine te raketnu postaju koja je ciljala američke zrakoplove.

Dužnosnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja. Prema prvim informacijama, u američkim je udarima poginulo više pripadnika Iranske revolucionarne garde.