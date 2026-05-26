Pokušaj ubojstva nedaleko od Zagreba: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno

Verbalni obračun prerastao je u onaj fizički u ponedjeljak u popodnevnim satima kod Samobora. Dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede.

Kako je objavila zagrebačka policija, do incidenta je došlo u Ulici Rude oko 15 sati. Počelo je nesuglasicama u prometu, a nastavilo se fizičkim sukobom, pri čemu je 50-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio.

Nedugo nakon napada policijski službenici su ga pronašli te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je i on teško ozlijeđen. Nakon što je uhićen, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.