Jeste li ga vidjeli? Nestao korejski turist

Nestanak je prijavljen u petak, a policija moli za pomoć u potrazi.

Korejski državljanin Sangmok Lee nestao je na području Zagreba u petak, 7. kolovoza. Kako stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba, udaljio se s adrese na Sesvetskoj cesti.

Rođen je 1952. godine i visok 170 centimetara. U trenutku nestanka nosio je kratke hlače, crne tenisice i sivu majicu kratkih rukava.

Sangmok Lee Foto: Nestali.hr

Prebivalište mu je u Južnoj Koreji, a kako neslužbeno doznaje 24sata, u Hrvatskoj je boravio kao turist.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i na e-adresu nestali@nestali.hr.