Serija eksplozija i požara u rafinerijama i elektranama od SAD-a do Rusije: Je li riječ o sabotaži ili sustavnom raspadu?

Globalni energetski sustav nalazi se pod neviđenim pritiskom. U protekla dva tjedna, niz požara, eksplozija i sumnjivih napada pogodio je rafinerije nafte i elektrane u ključnim zemljama svijeta, uključujući SAD, Rusiju, Australiju, Indiju i Rumunjsku. Kako prenosi TRT World, ovi incidenti, iako naizgled izolirani, ukazuju na opasnu krhkost sustava koji radi na samom rubu izdržljivosti.

Dok svaki incident ima svoje službeno objašnjenje – od vojnih udara do industrijskih nesreća – njihova učestalost u trenutku globalne nestabilnosti zabrinjava stručnjake.

Sjedinjene Američke Države: Eksplozija u rafineriji Valero Port Arthur u Teksasu izazvala je evakuacije i dugotrajno izgaranje plinova, dok je požar na naftnoj bušotini kod Etoilea dodatno opteretio hitne službe.

Australija: Požar u rafineriji Viva Energy Geelong prisilio je vlasti na gašenje jednog od ključnih postrojenja za opskrbu gorivom.

Indija: Eksplozija kotla u elektrani Vedanta usmrtila je devet radnika, dok je požar u rafineriji HPCL Pachpadra zaustavio planove za puštanje postrojenja u rad.

Rumunjska: Eksplozija u elektrani CET Vest u Bukureštu oštetila je transformatore i privremeno destabilizirala gradsku mrežu.

Rat drugim sredstvima: Ukrajinska kampanja u Rusiji

Jedini incidenti za koje je potvrđeno da su namjerni napadi događaju se u Rusiji. Ukrajinske bespilotne letjelice sustavno gađaju rusku naftnu infrastrukturu, uključujući rafinerije NORSI i Tuapse. Kijev ne skriva strategiju - cilj je smanjiti prihode od nafte kojima Moskva financira svoje vojne operacije. Zbog zapadnih sankcija, popravak ovih postrojenja je otežan jer Rusija nema pristup specijaliziranoj opremi.

Stručnjaci primjećuju da incidenti dolaze u najgorem mogućem trenutku. Globalna tržišta energije još su uvijek uzdrmana sukobom SAD-a i Izraela protiv Irana (započetim 28. veljače 2026.), kao i blokadom Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetski protok nafte.

"Sustavu koji je pod ekstremnim stresom ne trebaju koordinirani napadi da bi došlo do serijskih kvarova. Dovoljan je povišeni operativni rizik, odgađanje održavanja i rad s maksimalnim opterećenjem", napominju sigurnosni analitičari..

Alarmantno izvješće IEA-e

Međunarodna agencija za energiju (IEA) izvještava o naglom smanjenju globalnih zaliha nafte – samo u ožujku zalihe su pale za 85 milijuna barela. Rafinerije širom svijeta rade s minimalnim marginama sigurnosti, pokušavajući nadoknaditi manjak od 6 milijuna barela dnevno uzrokovan zatvaranjem tjesnaca Hormuz.

Dok Europska komisija pokreće strategiju čiste energije vrijednu 86 milijardi dolara, IEA upozorava da obnovljivi izvori u kratkom roku ne mogu zamijeniti goriva na bazi nafte. To znači da će stabilnost opskrbe u nadolazećim mjesecima isključivo ovisiti o preostalim rafinerijskim kapacitetima koji su, kako vidimo, sve češće u plamenu.