Otkrivena tajna operacija: Saudijska Arabija uzvratila je Iranu, svijet o tome nije znao tjednima

Dok je pozornost svijeta bila fokusirana na sukobe između SAD-a, Izraela i Irana, u pozadini se odigralo dramatično širenje konflikta koje je donedavno bilo skriveno od očiju javnosti.

Saudijska Arabija izvela je niz zračnih napada na Iran kao odmazdu za višetjedne napade na svoje teritorije, potvrđuju zapadni i iranski dužnosnici. Ovo je prvi put da je službeni Rijad izravno vojno djelovao na iranskom tlu, čime je pokazao znatno agresivniju i samostalniju strategiju obrane od svog glavnog regionalnog rivala.

"Oko za oko": Odgovor na provokacije

Napadi koje je izvelo saudijsko zrakoplovstvo dogodili su se krajem ožujka, a izvori ih opisuju kao "udare oko za oko". Iako detalji o specifičnim metama ostaju tajna, jasno je da je kraljevstvo, koje se desetljećima oslanjalo isključivo na američki vojni kišobran, sada prisiljeno djelovati samostalno jer su iranske provokacije probile sigurnosne mehanizme.

Ova eskalacija nije izoliran incident. Od kraja veljače, kada su SAD i Izrael pokrenuli zračne udare na Iran, regija je postala poligon za otvoren sukob. Iran je uzvratio napadima na svih šest članica Vijeća za suradnju u Zaljevu, gađajući američke baze, civilnu infrastrukturu, aerodrome i naftna postrojenja, te zatvarajući strateški važan Hormuški tjesnac.

Iako Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) djeluju protiv Irana, njihovi pristupi nisu identični. UAE zauzimaju znatno oštriji stav, nastojeći Iranu nanijeti konkretnu štetu i izbjegavajući javnu diplomaciju s Teheranom, piše Reuters.

Saudijska Arabija balansira između vojne odmazde i diplomatskog opreza. Cilj Rijada je spriječiti da sukob eskalira u potpuni regionalni rat, zbog čega su zadržali redovite kanale komunikacije s Iranom, uključujući i razgovore preko veleposlanika u Rijadu.

Bivši saudijski obavještajni šef, princ Turki al-Faisal, nedavno je sažeo ovu tešku kalkulaciju: "Kad su Iran i drugi pokušali uvući kraljevstvo u peć uništenja, naše vodstvo odlučilo je istrpjeti bol koju nanosi susjed kako bi zaštitilo živote i imovinu svojih građana."

Put ka krhkom zatišju

Nakon saudijskih napada, uslijedila je intenzivna diplomatska aktivnost. Teheran i Rijad postigli su neformalni dogovor o deeskalaciji, što potvrđuju izvori bliski objema stranama.

"Ovaj potez ima za cilj prestanak neprijateljstava, zaštitu zajedničkih interesa i sprječavanje daljnjeg zaoštravanja napetosti", potvrdio je jedan iranski dužnosnik.

Stručnjaci smatraju da ovakav slijed događaja – udar, pa dogovor o primirju - pokazuje pragmatično priznanje s obje strane da nekontrolirana eskalacija donosi neprihvatljive troškove. Iako je situacija mirnija nego prije mjesec dana, incidenti poput onih od 7. i 8. travnja, kada je na Saudijsku Arabiju ispaljen niz projektila, pokazuju da je mir u regiji iznimno krhak. Dok diplomacija pokušava držati situaciju pod kontrolom, regionalne sile ostaju u visokom stupnju pripravnosti, svjesne da bi svaki novi incident mogao zapaliti regiju u plamen iz kojeg povratka nema.