U Francuskoj izglasana povijesna promjena: Pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima...

Francuski zastupnici u srijedu su usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje.

Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters.

Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.

Donji dom parlamenta na konačnom je glasanju usvojio zakon s 291 glasom "za" i 241 "protiv".

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju veliku podršku javnosti legalizaciji eutanazije u Francuskoj, piše Reuters. Anketa instituta Ifop objavljena u veljači pokazala je da 84 posto ispitanika podržava takvu mjeru.

Zagovornici tvrde da će zakon osobama koje se suočavaju s nepodnošljivim patnjama na kraju života pružiti veću autonomiju i kontrolu nad vlastitom smrću, uz zadržavanje strogih zaštitnih mehanizama.

"Može li se uopće nazivati životom kada je patnja tolika da više ništa ne možete?", rekla je Anne Raynaud, predstavnica francuske Udruge za pravo na dostojanstvenu smrt (ADMD).

Protivnici, uključujući dio medicinske struke i vjerskih skupina, upozoravaju da bi legalizacija potpomognutog umiranja mogla stvoriti pritisak na ranjive skupine.

"Društvo utemeljeno na bratstvu podržava, štiti i brine o ljudima. Nikada ne odustaje od najranjivijih među nama", napisao je na X-u bivši ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau, konzervativni predsjednički kandidat.

Eutanazija je već legalizirana u nekoliko europskih zemalja poput Švicarske, Belgije i Nizozemske, pod različitim pravnim okvirima.

Potpomognuto umiranje terminalno bolesnih dopušteno je i u nekoliko američkih saveznih država.

Francuski Senat, u kojem konzervativna desnica trenutačno ima većinu, glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima donji dom, a zakonski tekst još bi moglo izmijeniti i Ustavno vijeće.

Zakon propisuje detaljnu proceduru. Pacijenti moraju podnijeti zahtjev liječniku, koji zatim zajedno s najmanje još jednim liječnikom i drugim zdravstvenim djelatnikom procjenjuje zahtjev.

Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu dati podatke o drugim zdravstvenim radnicima koji provode eutanaziju.