Stiže predah od paklenih vrućina, ali ne zadugo. Meteorolog najavio što nas očekuje: "Ako može biti utjeha..."

Toplinski val koji traje već devet dana mogao bi u petak napokon malo popustiti. Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić najavio je osvježenje, ali upozorio da će ono biti kratkog vijeka jer se već idući tjedan očekuje novi val vrućine.

"Nije samo bitna maksimalna postignuta temperatura. I prije 80 godina imali smo vrijednosti između 35 i 40 stupnjeva. Bitno je to koliko taj toplinski val traje i koliko se često javlja. A sad se javlja sve češće", rekao je Vikić-Topić u razgovoru s voditeljima Dnevnika Nove TV Valentinom Baus i Dinom Golešom.

Nikola Vikić-Topić za Dnevnik Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovaj toplinski val traje sad već devet dana. Prvih pet dana bilo je toplije na obali, a posljednja četiri toplije je u unutrašnjosti. Najviša temperatura izmjerena je u četvrtak na osječkom aerodromu, i to 40,1 stupanj. Čini se da je izjednačen i rekord za kolovoz za postaju Zagreb Grič od 38,8 stupnjeva. Ipak, oba podatka trebaju proći kontrolu, tako da će biti potvrđeni sljedećih dana. More je vrlo toplo, na više lokacija izmjereno je 29 stupnjeva. To je prilično blizu rekordu koji je izmjeren u Crikvenici 2023., kad je bilo 30 stupnjeva", kazao je Vikić-Topić.

Meteorolog Dnevnika Nove TV najavio je i osvježenje.

Nikola Vikić-Topić, meteorolog Foto: Dnevnik Nove TV

"Sjeverozapandno od Hrvatske premješta se hladna fronta. Iz nje prema nama struji nešto hladniji zrak. Iza ponoći zapuhat će sjeverac. Prvo na kopnu, a onda će ujutro na Jadranu zapuhati bura. Oboje će malo sniziti temperaturu. Osjetnije u unutrašnjosti Hrvatske, gdje će temperatura biti niža za pet do deset stupnjeva. Na obali će zahladnjenje biti gotovo neznatno, za jedan do tri stupnja. Na neki način tamo se nastavlja toplinski val, ali u malo blažem obliku", utvrdio je Vikić-Topić.

U petak će biti nešto pljuskova, ali kratkotrajnih i sporadičnih.

"U većini Dalmacije kišu i pljuskove u petak uopće ne očekujemo. Oni će se javljati samo na kopnu te na sjevernom Jadranu, i to uglavnom poslijepodne, navečer i u noći na subotu. Nevremena u petak vjerojatno neće biti. Onda u noći na subotu čini se nešto nestabilnije, i to duž cijele granice sa Slovenijom."

Nikola Vikić-Topić za Dnevnik Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Sljedeći tjedan zemlju će zahvatiti novi toplinski val, ali malo slabiji od ovog dosad, najavio je meteorolog.

"No, ne treba ga podcijeniti. Ponovno ćemo imati temperature od 35 stupnjeva. Zasad se čini da će ostati ispod 38, ako to može biti nekakva utjeha", kazao je.

Najavio je da će kolovoz u svojoj cjelini biti znatno topliji od prosjeka. Velika je vjerojatnost da će temperatura tijekom većine kolovoza biti znatno iznad 30. Možemo reći da će biti još toplinskih valova. Imat ćemo manje kiše, a veća vjerojatnost za pojavu kiše i nevremena je krajem mjeseca, što se slaže s onim da kiša stiže iza Vele Gospe", zaključio je.