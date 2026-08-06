Sudar dvaju tramvaja u središtu europskog grada: Više od 20 ozlijeđenih, dio ih se bori za život

U prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao tramvaj u zapadnonjemačkom gradu Gelsenkirchenu u četvrtak je ozlijeđeno 25 osoba, od kojih deset teško.

Policija je priopćila da se tramvaj koji se koristio za obuku iznenada zaustavio u središtu grada u blizini Veltins Arene. Tramvaj iza njega, koji je prevozio putnike, sudario se sa "zaustavljenim ili sporokretajućim" tramvajem, objasnila je glasnogovornica policije.

"Prema trenutačnom stanju stvari, sedam od 25 ozlijeđenih osoba teže je ozlijeđeno, a tri su u životnoj opasnosti", rekla je glasnogovornica.

Policija je prvotno navela da je ozlijeđeno 30 osoba.

Razlog zbog kojeg se prvi tramvaj iznenada zaustavio na glavnoj prometnici još nije utvrđen, rekla je glasnogovornica policije.

Posebno obučen tim za očevid prometnih nesreća bio je na mjestu događaja, zajedno s više vozila hitne pomoći.

Područje oko Ulice Kurta Schumachera ostalo je zatvoreno satima nakon nesreće.