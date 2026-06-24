Velika promjena zakona: Prvi put provedena eutanazija nad djetetom mlađim od 12 godina

U Nizozemskoj je, po prvi put otkako je zakon izmijenjen prije dvije godine, provedena eutanazija nad teško bolesnim djetetom mlađim od 12 godina.

Nizozemska ministrica zdravstva Sophie Hermans potvrdila je ovu informaciju u pismu parlamentu. Navela je da je dijete preminulo prošle godine, no zbog zaštite privatnosti nisu objavljeni detalji o točnoj dobi, datumu smrti niti o bolesti od koje je dijete bolovalo.

Nizozemska je 2024. godine izmijenila zakon kako bi proširila mogućnost eutanazije i na djecu mlađu od 12 godina. Cilj ove odluke bio je omogućiti najmlađim pacijentima "smrt s dostojanstvom" u slučajevima kada proživljavaju neizdržive bolove i patnju kojima nema lijeka. Prije te izmjene, postupak je bio dopušten samo za novorođenčad i djecu stariju od 12 godina, piše Independent.

Kontrola i odobrenje institucija

Strogi zakonski uvjeti propisuju da pacijent mora biti u stanju nepodnošljive patnje bez ikakve realne nade u poboljšanje, a zakon se primjenjuje isključivo u iznimnim i ekstremnim okolnostima. Kada je riječ o maloljetnicima, za postupak je obvezan pristanak roditelja ili skrbnika. Kada se zakon donosio, procjenjivalo se da će se primjenjivati na otprilike petero djece godišnje.

Da bi se eutanazija provela nad djetetom, liječnik mora dokazati nadležnim tijelima da je postupak opravdan i da ne postoji humana alternativa, čak ni u palijativnoj skrbi.

Povjerenstvo za reviziju već je istražilo ovaj slučaj i obavilo razgovor s liječnikom koji je proveo postupak. Njihov je nalaz proslijeđen Državnom odvjetništvu, koje mora donijeti konačnu odluku o tome je li liječnik postupio u potpunosti u skladu sa zakonom. Očekuje se da će preporuka povjerenstva uskoro biti javno objavljena.