Šušnjar: "Najgori ustaša poručuje vam da ste dobrodošli"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je nakon napisa u srpskim medijima koji su uslijedili poslije njegove poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
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Na društvenoj mreži X ustvrdio je da su ga pritom proglasili "najgorim ustašom".
"Već me vrh srbijanske politike proglašavao ustašom (djed joj Ante, prezime joj znate), a sada su na mene poslali svoje megafone", napisao je Šušnjar.
"Unijeli su ipak malo dodatne originalnosti, pa su me, pazite sada, proglasili 'NAJGORIM ustašom'. Ustaša, ali najgori", dodao je.
U nastavku objave osvrnuo se i na državljane Srbije koji ljetuju u Hrvatskoj.
"Rekordne su vrućine, a redakcije opustošene jer je dobar dio tih plaćenih megafona na odmoru u Hrvatskoj. Ovdje su inače vrlo pristojni i poštuju naše zakone. Dok je tako, 'najgori im ustaša' poručuje da su dobrodošli", naveo je.
Na kraju objave ponovno je spomenuo Vučića i Dodika, referirajući se na njihove ranije izjave i političku retoriku.
"P. S. Moram priznati da je djetinjstvo uz krave, raznošenje mlijeka i obećanja novih putova ipak simpatičnija prekodrinska mitologija od Velike Srbije iz Gline i Židovskog groblja iznad Sarajeva.
Laži su im ostale, ali čini se da su možda postale mirnodopske", poručio je Šušnjar.
Nova Šušnjarova objava stigla je dan nakon što je Vučiću i Dodiku poručio da prestanu "kukavički obilaziti okolo" te da dođu u Knin i ispričaju se žrtvama velikosrpske agresije.
Šušnjar je povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti napisao da Hrvati nisu napadali i osvajali, nego branili svoje domove i oslobađali okupirani teritorij.