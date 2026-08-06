Šušnjar: "Najgori ustaša poručuje vam da ste dobrodošli"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je nakon napisa u srpskim medijima koji su uslijedili poslije njegove poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Na društvenoj mreži X ustvrdio je da su ga pritom proglasili "najgorim ustašom".

"Već me vrh srbijanske politike proglašavao ustašom (djed joj Ante, prezime joj znate), a sada su na mene poslali svoje megafone", napisao je Šušnjar.

"Unijeli su ipak malo dodatne originalnosti, pa su me, pazite sada, proglasili 'NAJGORIM ustašom'. Ustaša, ali najgori", dodao je.

U nastavku objave osvrnuo se i na državljane Srbije koji ljetuju u Hrvatskoj.

"Rekordne su vrućine, a redakcije opustošene jer je dobar dio tih plaćenih megafona na odmoru u Hrvatskoj. Ovdje su inače vrlo pristojni i poštuju naše zakone. Dok je tako, 'najgori im ustaša' poručuje da su dobrodošli", naveo je.

Na kraju objave ponovno je spomenuo Vučića i Dodika, referirajući se na njihove ranije izjave i političku retoriku.

"P. S. Moram priznati da je djetinjstvo uz krave, raznošenje mlijeka i obećanja novih putova ipak simpatičnija prekodrinska mitologija od Velike Srbije iz Gline i Židovskog groblja iznad Sarajeva.

Laži su im ostale, ali čini se da su možda postale mirnodopske", poručio je Šušnjar.

Već me vrh srbijanske politike proglašavao ustašom (djed joj Ante, prezime joj znate), a sada su na mene poslali svoje megafone.



Unijeli su ipak malo dodatne originalnosti pa su me, pazite sada, proglasili „NAJGORIM ustašom“.



Ustaša, ali najgori.



Rekordne su vrućine, a… pic.twitter.com/71ZLE5N2PX — Ante Šušnjar (@susnjar_a) August 6, 2026

Nova Šušnjarova objava stigla je dan nakon što je Vučiću i Dodiku poručio da prestanu "kukavički obilaziti okolo" te da dođu u Knin i ispričaju se žrtvama velikosrpske agresije.

Šušnjar je povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti napisao da Hrvati nisu napadali i osvajali, nego branili svoje domove i oslobađali okupirani teritorij.