Špijunska afera u Zagrebu: Uhićen haker iz Srbije, sumnja se da je radio za njihovu tajnu službu

Od tipkovnice do zatvorskih lisica! Srpski državljanin osumnjičen da je imao prste u hakiranju računala nekoliko hrvatskih institucija i tvrtki idućih mjesec dana bit će u istražnom zatvoru u Remetincu!

"Imam sve informacije, upoznat sam sa svakim detaljem postupanja i s obzirom na istražne radnje koje su u tijeku neću govoriti o detaljima", rekao je potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade (HDZ) Foto: Dnevnik Nove TV

Tko je haker, je li i s kim povezan, radi li za srpsku tajnu službu? Nitko o tome službeno ne želi. Potpredsjednik Vlade hvali brzu reakciju obavještajne službe.

"Iskazali su profesionalan i odgovoran pristup i na najbolji mogući način pokazali kako se Republika Hrvatska štiti od svih raznih oblika ugroze!" kazao je potpredsjednik Vlade.

Medved uvjerava – sustav nacionalne sigurnosti nije ugrozio.

No, u čije je informatičke sustave pritvoreni muškarac upao, čega se dokopao i s kojim motivom, taji i policija.

Prije nekoliko dana izvijestili su o slučaju.

"Osnovano se sumnja da je osumnjičenik neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti. Na temelju sudskih naloga provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela", priopćili su iz Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova.

Kazneno je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Profesor Tonći Prodan smatra kako špijunažu, ali i sumnju da su Srbija i njezina tajna služba umiješane u napad – treba dokazati.

doc.dr. sc. Tonći Prodan, Sveučilište obrane i sigurnosti Dr.Franjo Tuđman Foto: Dnevnik Nove TV

"Mora se odgovoriti na određena pitanja, tko je i što napravio, s čime, zašto itd. Mora se dovesti u vezu i mora se raditi o tajnim podacima da bi se radilo o kaznenom djelu špijunaže. Što je točno slučaj, to će odvjetništvo podnijeti optužni akt za konkretnu osobu i konkretno djelo", izjavio je doc. dr. sc. Tonći Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman".

Tužiteljstvo, policija, ali i SOA danas su na ovu temu posve zakopčani.

"Napravit će se forenzika pristupa te osobe, sredstva komunikacije, mobitela, računala, društvenih veza, svih osoba s kojima je komunicirao i koje je dokumente skinuo na koji način i u kojem vremenskom razdoblju", rekao je Prodan.

Iz Srbije nema komentara. Neslužbeno doznajemo da je predstavnik njihova veleposlanstva htio biti i na ispitivanju. Pokaže li se točnim da je haker odavao tajne i povjerljive podatke, prijeti mu kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora – u kojem je nedavno i napadnut.