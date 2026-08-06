Prizori stravične nesreće u kojoj su poginule tri osobe šokirali susjede i vatrogasce: "Kao da je bomba pala..."

U prometnoj nesreći u zagrebačkom Botincu u srijedu oko 22 sata ugašena su tri života.

"Na samom mjestu intervencije zatečeno je vozilo potpuno smrskano i raspolovljeno i jedna osoba izvan vozila. Odmah po dolasku ekipa pristupa spašavanju jedne osobe, a po spašavanju te osobe i spašavanju druge osobe uz pomoć dvije dodatne ekipe koje su pristupile mjestu intervencije", kazao je Goran Ružić, voditelj smjene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba.

Goran Ružić, voditelj smjene, Javna vatrogasna postaja Grada Zagreba Foto: Dnevnik Nove TV

Za vozačicu bez vozačke dozvole i dvojicu putnika u autu čija je registracija lani istekla nije bilo pomoći.

"Dosta strašan prizor, jedna osoba izvan vozila, dvije zarobljene unutar vozila, gdje je zahtijevalo upotrebu hidrauličkih alata za samo spašavanje osoba", kazao je Ružić.

Troje mrtvih u stravičnoj nesreći u Zagrebu (Foto: Dnevnik Nove TV)

Noć je bila tiha, a onda je uslijedio šok. Glasan udarac nalik eksploziji.

"To je bilo negdje oko 22 sata. I baš idem leći, nisam ni legao, najedanput – dum! To je kao da je bomba pala tu", kazao je susjed Dragutin.

Dragutin, susjed Foto: Dnevnik Nove TV

Ulica je sve do kobnog brežuljka ravna, duga, pregledna. Baš zbog toga, kažu mještani, varljiva. Ovdje se, tvrdi Dragutin, redovito vozi iznad ograničenja.

"Strašno! Strašno, to je nemoguće, mi ljudi tu ne možemo van iz svog dvorišta. Izađeš van, on doleti od onuda 120-130 na sat."

Mjesto prometne nesreće u Odranskom Obrežu u kojoj su poginule tri osobe - 3 Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Mjesto prometne nesreće u Odranskom Obrežu u kojoj su poginule tri osobe - 2 Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Mjesto prometne nesreće u Odranskom Obrežu u kojoj su poginule tri osobe - 1 Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Vatrogascima ovakvi slučajevi ne padaju lako, unatoč godinama iskustva.

Troje mrtvih u stravičnoj nesreći u Zagrebu Foto: Dnevnik Nove TV

Troje mrtvih u stravičnoj nesreći u Zagrebu Foto: Dnevnik Nove TV

"Takve intervencije uz sve vatrogasno znanje od vatrogasaca traže i psihičku spremnost podnijeti takve slike", dodao je Ružić.

Službena potvrda uzroka ove nesreće i dalje se očekuje.

Nesreća u Zagrebu - 4 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Nesreća u Zagrebu Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Nesreća u Zagrebu Foto: Emica Elvedji/Pixsell