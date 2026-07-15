Nekoć su bile ponos gradova, diljem zemlje prodane su tisuće komada. Sada su spremne za otpad: "Nije se pokazalo..."

Pametne klupe trebale su biti simbol pametnih i digitalnih gradova. Danas trunu u gotovo svakom gradu.

Bila je to ideja od milijun eura. Punjenje mobitela, internetska veza, solarne ćelije - sve na jednoj klupi. Turisti su ih fotografirali, gradovi se hvalili. A onda je prošla koja godina.

Pametne klupe nalaze se gotovo u svakom gradu u Hrvatskoj. Situacija koju je Dnevnik Nove TV zatekao na terenu je da su te klupe većinom neispravne, hrđave i utori za punjače koji su na njima uopće nisu funkcionalni.

Zagreb, Zadar, Osijek i Samobor. Na svim tim lokacijama klupe su zapuštene, oštećene i vape za servisom ili zamjenom. Stanje u Samoboru komentirao je i zamjenik gradonačelnice.

"Mnoge klupe su pokvarene, ne rade jednostavno priključci, nije se moguće spojiti, solarne ćelije funkcioniraju, ne funkcioniraju, svaka klupa je nešto malo drugačija, ali sve u svemu, to se nije pokazalo kao kvalitetno idealno rješenje", poručio je Petar Burić.

Petar Burić Foto: Dnevnik Nove TV

Prve klupe su u Samoboru postavljene još 2015. godine, a od tada niču svakih par godina. Na pozive za servis nitko se ne javlja.

"Što se tiče nekakvih ovih starijih klupa koje su bile postavljene, bilo je određenih kontakata prema samim izrađivačima klupa, koliko ja imam saznanja i informacija od kolega koji su radili u to vrijeme, ali to je bilo prije mog vremena u gradu, niakd nije bilo poštenog pomaka u gradu da se te stvari saniraju i poprave", govori Burić.

Pametna klupa - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Ivan Mrvoš solinski je poduzetnik i izumitelj čija je tvrtka Include u jednom trenutku bila najveći proizvođač pametnih klupa u Hrvatskoj. No danas posluje s gubitkom, kao i zadnjih pet godina. Nekad je imala pet ureda u inozemstvu i zapošljavala oko 65 ljudi. Trenutno je zaposlen samo vlasnik koji se i oglasio.

"Razne klupe, pa tako i Include-ove, u lošem su stanju zbog nepostojećeg održavanja. Primjerice, samo u gradu Zagrebu instalirali smo oko 50 prvih modela pametnih klupa, a koje se u posljednjih 10 godina nisu održavale – unatoč tomu što je Include tokom godina raznim kanalima komunikacije pokušao prema gradu (i drugim naručiteljima) uspostaviti prijedlog plana održavanja kako bi klupe ostale funkcionalne. Tvrtka izvršava obveze servisiranja unutar jamstvenog roka, no sve nakon toga je isključivo odluka vlasnika proizvoda", poručio je.

Tko god bio odgovoran, sve je očitije da pametne klupe nisu bile pametna odluka.