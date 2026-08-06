Turistima se kod Hvara potopila brodica, lokalci ih snimali i ismijavali: Oglasila se policija

Nakon što se skupini turista početkom srpnja, za koje je policija naknadno utvrdila da su bili pod utjecajem alkohola, kod Hvara potopila unajmljena brodica, pokraj njih je prošlo drugo plovilo s domaćim ljudima koji su cijeli događaj snimali.

Na videosnimci se vidi kako njihovu nesreću prate uz podsmijeh i ismijavanje. Jedan muškarac turiste pita što im se dogodilo te gdje su i od koga unajmili brodicu. Dok plovilo tone, osobe koje snimaju ne pokušavaju pomoći turistima, a na kraju im netko dobacuje: "Ne smite tu parkirat."

Postavlja se pitanje jesu li bili dužni pomoći unesrećenima te postoji li u ovom slučaju sumnja na kazneno djelo nepružanja pomoći iz članka 123. Kaznenog zakona.

Portal Morski.hr u posjedu je videosnimke koju možete pogledati OVDJE, a o cijelom događaju upitali su Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku.

Što kaže policija?

Iz policije su odgovorili da su dojavu o potapanju brodice sa sjeverne strane Jerolima zaprimili 1. srpnja oko 18:58. Policijski službenici i djelatnici Lučke kapetanije na mjestu su pronašli brodicu potopljenu na dubini od oko dva metra, dok se svih pet putnika već nalazilo na obali. Nitko nije bio ozlijeđen, a nije došlo ni do onečišćenja mora.

Utvrđeno je i da je brodicom upravljao španjolski državljanin kojem je izmjereno 1,37 promila alkohola, nakon čega je postupanje preuzela Lučka kapetanija.

Policija tijekom intervencije nije znala da su druge osobe snimale događaj. Nakon pregleda snimke i ostalih dostupnih informacija zaključila je da nema elemenata kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Objasnili su da se kazneno djelo nepružanja pomoći odnosi na situacije u kojima netko ne pomogne osobi koja se nalazi u životnoj opasnosti. U ovom slučaju utvrđeno je da su turisti brodicom udarili u blizini obale, nakon čega je plovilo potonulo, ali nitko nije ozlijeđen.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih, no postavlja se pitanje što bi bilo da se netko od ovih alkoholiziranih stranaca utopio ili teže ozlijedio na stijenama.