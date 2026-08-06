Novi požar u zatvoru otvorio važno pitanje: "To znači da netko nešto poručuje..."

Iza zidova splitskog zatvora ponovno je gorjelo. Zbog vatre u ćeliji, potvrdila je splitska policija, nisu postupali. Većeg posla nakon prve obrade nije bilo ni za medicinare.

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, dio zatvorenika izazvao je požar, a to nije prvi put.

Najgori slučaj požara na splitskim Bilicama dogodio se u lipnju prošle godine. Nakon paljenja madraca deset osoba prevezeno je u splitski KBC – devet pritvorenika i jedan pravosudni policajac. Petero ih je bilo životno ugroženo i zadržano na intenzivnom liječenju.

Bruna Papić, novinarka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Brzom reakcijom osoblja nije došlo do veće tragedije. Planulo je i u noći u ožujku. Od 14 osoba tri zatvorenika preventivno su hospitalizirana.

"Ako se vama dogodi četiri-pet paljenja soba, znači da netko nešto poručuje. Međutim, pitanje je kada će se splet okolnosti napraviti da nećemo uspjeti reagirati, da će doći do tragične situacije, kod zatvorenika ili pravosudnih policajaca", poručio je Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije.

Jelenko Krešo, Sindikat pravosudne policije Foto: Dnevnik Nove TV

Ovaj put dio zatvorenika obavijestio je pravosudnu policiju.

"Ajmo vidjeti zašto se to događa u Splitu, zašto imamo baš u Splitu toliko paljenja. Znači, imamo nekakav alarm", poručuje Krešo.

Alarm je na splitskim Bilicama odavno zazvonio. Godinama se nižu problemi – stjenice, požari, sigurnost.

Opet vatra u splitskom zatvoru Foto: Dnevnik Nove TV

"Prenapučeno je. Nema tu dovoljno mjesta, njih je po deset u sobi. Trebalo bi napraviti novi zatvor po europskim standardima. Ovi skijaju za 30 milijuna, a oni leže na nikakvim madracima. Napale su ih stjenice, đavli... Zato što su uvjeti loši", poručio je Mirko iz Splita.

Ministarstvo pravosuđa na upit Dnevnika Nove TV odgovorilo je kako su sve osobe lišene slobode u slučaju požara sigurno premještene iz svojih soba, a na pitanje o izvidima stanja sigurnosti u splitskom zatvoru nisu odgovorili.