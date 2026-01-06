Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo će slati vojsku u Ukrajinu u slučaju primirja! Izjasnila se i Hrvatska

Trideset i pet zemalja 'koalicije voljnih' u utorak je podržalo Parišku deklaraciju u kojoj se detaljno navode "snažna sigurnosna jamstva za čvrst i trajan mir" u Ukrajini, među ostalim i raspoređivanje multinacionalnih snaga nakon prekida vatre, objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Sigurnosna jamstva koja zemlje koalicije, prvenstveno europske, planiraju pružiti uz američku podršku nakon eventualnog završetka neprijateljstava "ključ su za osiguranje da nijedan mirovni sporazum nikada ne može značiti predaju Ukrajine i da nijedan mirovni sporazum nikada ne može značiti novu prijetnju Ukrajini" od Rusije, ustvrdio je na konferenciji za novinare.

Macron, britanski premijer Keir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij potpisali su političku izjavu koja uključuje i raspoređivanje multinacionalnih snaga nakon prekida vatre u Ukrajini.

Predstavnici 35 zemalja, članica 'koalicije voljnih' u utorak su se okupili u Parizu kako bi raspravljali o načinima održavanja mira u Ukrajini u slučaju postizanja prekida vatre. Na sastanku je govorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, a sudjelovali su i američki izaslanik za pregovore s Rusijom Steve Witkoff te Jared Kushner, jedan od pregovarača.

Zelenskij je novinarima nakon sastanka rekao da su kijevski saveznici odredili kako će europske snage odvraćanja djelovati u Ukrajini nakon primirja, kao i koje će zemlje sudjelovati.

Rekao je i da je Ukrajina vodila konkretne razgovore sa SAD-om o praćenju primirja te da računa na to da će sigurnosna jamstva uskoro biti potpisana.

Premijer Andrej Plenković rekao je novinarima u izjavi da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu nakon eventualnog prekida vatre, ali će pomoći diplomatskim naporima i paketima vojne pomoći.

Neke su zemlje odmah nakon sastanka rekle da isto tako neće slati vojnike, poput Italije, dok su Španjolska i EU kazale da to namjeravaju učiniti.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je rekla da je obavijestila ukrajinske saveznike u Europi i američke izaslanike da isključuje mogućnost slanja talijanskih vojnika u sklopu sigurnosnih jamstava za Kijev u slučaju postizanja primirja s Rusijom.

"Ponovno potvrđujući talijansku podršku za sigurnost Ukrajine, u skladu sa svojim dugotrajnim stavom, premijerka Meloni je ponovila određene ključne točke položaja talijanske vlade o pitanju jamstava, a osobito isključenje (mogućnosti) raspoređivanja talijanskih kopnenih snaga", objavio je njen ured u priopćenju nakon sastanka.

Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da bi njemačke trupe mogle sudjelovati u međunarodnih snagama, ali izvan Ukrajine.

Španjolska je pak rekla da će predložiti da njena vojska pomogne učvrstiti mir u Ukrajini jednom kada se tamo postigne prekid vatre, rekao je španjolski premijer Pedro Sanchez na tiskovnoj konferenciji u utorak nakon skupa u Parizu.

"Španjolska vlada će predložiti da otvorimo vrata vojnom sudjelovanju u Ukrajini", rekao je, dodajući da će o toj mogućnosti razgovarati s glavnim političkim strankama u Španjolskoj.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je pak je u utorak rekao da je Europska unija spremna podržati mirovni sporazum u Ukrajini civilnim i vojnim misijama na terenu.

"Pomoći ćemo našim civilnim i vojnim misijama EU-a na terenu. Ukrajina mora biti u najsnažnijem mogućem položaju prije, tijekom i nakon bilo kakvog primirja", poručio je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Parizu tijekom samita 'koalicije voljnih'.