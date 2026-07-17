Popustili pod pritiskom: Europska komisija usporava borbu protiv zagađenja

Komisija je pod pritiskom industrije i nekih država članica predložila znatno usporavanje smanjenja emisija svake godine: na 3,1 posto od 2031., a zatim na 1,7 posto od 2036., u odnosu na današnjih 4,3 posto.

Energetski intenzivne industrije nastavit će primati besplatne dozvole do kraja 2037. umjesto do 2034.

Komisija predlaže da se izdavanje besplatnih dozvola uvjetuje investicijama u dekarbonizaciju.

Tvrtke će dobiti 80 posto tih dozvola ako podnesu planove za ulaganja u dekarbonizaciju, a dodatnih 20 posto nakon što se ti projekti provedu.

Prema planu Komisije, države članice EU trebale bi uložiti najmanje 50 posto prihoda od trgovanja emisijama u dekarbonizaciju.

Trenutačno se u tu svrhu koristi samo oko pet posto tih sredstava, dok najveći dio sredstava završava u nacionalnim proračunima.

O prijedlogu Komisije odlučivat će Europski parlament i države članice, a pregovori o konačnom tekstu zakona mogli bi trajati godinama, s obzirom na različita stajališta.

ETS, koji se primjenjuje od 2005. ključni je instrument EU-a za zaštitu klime.

Obuhvaća energetski sektor, industriju te dijelove zračnog i pomorskog prometa te pokriva oko 40 posto emisija stakleničkih plinova u EU-u.

U sustavu trgovanja emisijama maksimalna količina stakleničkih plinova koja se smije emitirati u određenom razdoblju određuje se unaprijed.

Ta se količina zatim prodaje na dražbi tvrtkama u obliku takozvanih emisijskih dozvola ili dozvola za onečišćenje.

Tvrtke tako plaćaju za svoje emisije stakleničkih plinova.

Dio dozvola u EU ETS-u distribuira se besplatno.

Tvrtke koje emitiraju više od dopuštene količine moraju kupiti dodatne dozvole za onečišćenje, dok one koje manje emitiraju mogu prodati višak dozvola na tržištu ili ih prenijeti u sljedeće razdoblje.

Ukupan broj izdanih dozvola ograničen je i kontinuirano se smanjuje. Cijena se određuje ponudom i potražnjom.

"ETS je bio učinkovit, posebno u energetskom sektoru. U ovih 20 godina sustav je potaknuo 270 milijardi ulaganja u dekarbonizaciju na našem kontinentu i proizveo pozitivni domino efekt diljem svijeta", izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Teresa Ribera.