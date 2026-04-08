Policija prazni skladište pronađenih stvari! Bicikli i mobiteli za par eura? Evo što se još nudi

Zagrebačka policija ima zanimljiv poziv za sve zainteresirane građane.

Na prodaju stavljaju predmete koje nitko nije podigao u zadnjih godinu dana.

Ima tu bicikala, mobitela, kofera i drugih stvari koje su pronađene unazad godinu dana, no vlasnici se nisu nikada pojavili te je istekao rok čuvanja.

Javna prodaja održava se u subotu 11. travnja od 8 sati u u Heinzelovoj ulici 98, u sjevernom dijelu garaže Policijske uprave zagrebačke.

Nalazni ured Policijske uprave zagrebačke, sukladno odredbama članka 135. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prima pronađene stvari i čuva ih za onoga tko ih je izgubio odnosno za njezina vlasnika, pojasnili su u policiji. Predmeti čiji se vlasnici ne pronađu čuvaju se do isteka roka od jedne godine. Oni predmeti koji su u stanju iskoristivosti, nakon isteka tog roka, idu na javnu prodaju.

Dakle, svi koji ovu subotu navrate u Heinzelovu 98 u Zagrebu, po simboličnoj će cijeni moći kupiti bicikle, mobitele, torbe, knjige i desetke drugih različitih stvari.

Vidimo se u subotu! Ponuda vrijedi do isteka zaliha, napominje policija.