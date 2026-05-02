Mjesecima ga prijavljvala, a on ju pred djetetom vezao i ubio službenim pištoljem: "Predosjećala je..."

Muškarac osumnjičen za brutalno ubojstvo supruge u Sarajevu predan je danas u nadležnost Tužiteljstva Kantona Sarajevo. Istragom su otkriveni i stravični detalji koji su prethodili zločinu.

Tužiteljstvo je objavilo da će 49-godišnjak u zakonskom roku biti ispitan, nakon čega će biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora. Sumnjiči ga se da je u petak u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji, piše Klix.

Kad je ona izišla iz stana, nasrnuo je na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je s djetetom napustio stan. Žena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u hodnik zgrade, nakon čega ju je muškarac upucao u trbuh. Preminula je na mjestu.

Petogodišnju kći je nakon toga poveo sa sobom u centar grada, a nakon opsežne potrage pronađen je u jednoj ćevabdžinici na Baščaršiji. Djevojčica je, srećom, bila neozlijeđena.

No, ono što još jednom pokazuje neučinkovitost sustava i institucija su podaci da je muškarac zbog prijetnji i uhođenja supruge s kojom je bio u procesu razvoda, još od veljače imao zabranu prilaska.

Ubojstvo u Sarajevu

"Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno je pratio, uhodio i jako se bojala. Mislim da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može dogoditi", ispričala je odvjetnica 41-godišnjakinje za Klix.

Istaknula je da je jako razočarana što se pokazalo da mjera zabrane prilaska, koja je na papiru, zapravo ne znači ništa.

"On nije želio razvod, stalno je pratio i više puta ga je prijavljivala policiji zbog čega mu je u konačnici i izrečena mjera zabrane", rekla je.

Nastavio ju je uznemiravati, zbog čega je u travnju podnijela i novu prijavu protiv njega. On je, bez posljedica, nastavio sa svakodnevnim životom i radom u zaštitarskoj agenciji. U petak ju je ubio hicem iz službenog pištolja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

