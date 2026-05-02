"Nije da sam bila oduševljena s tim što se približava": Baka opisala trenutak kad je ugledala stroj koji joj je spasio život

Iz ratom pogođenog sela u središnjoj Ukrajini evakuirana je 77-godišnja žena na neuobičajen način. Uz pomoć ukrajinskog besposadnog kopnenog robotskog vozila.

Starica je pokušavala sama napustiti područje oslonjena na dva štapa, no zbog iscrpljenosti i slabosti zaostala je za skupinom civila koja se evakuirala. U jednom trenutku pala je na cesti i nije se mogla ustati. Njezino kretanje uočio je ukrajinski dron, nakon čega je vojna jedinica poslana na teren odlučila aktivirati robotsko vozilo kako bi je izvukla na sigurno. Na vozilo su postavljene podloge, a na njima je bila poruka da sjedne, nakon čega je starica prihvatila pomoć.

Robotsko vozilo prevezlo ju je do sigurnije lokacije, gdje su već stigli članovi njezine obitelji koji su se ranije evakuirali pješice. Ukrajinska vojska inače koristi ovakva vozila za evakuaciju ranjenih s bojišta, no ovo je prvi poznati slučaj da su korištena za izvlačenje civila iz opasnog područja. Vlasti upozoravaju da ta vozila nisu potpuno sigurna jer su često meta napada na ratištu.

