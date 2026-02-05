Nestala majka poznate TV voditeljice: Obitelj traži dokaz od otmičara da je još živa

Američka televizijska voditeljica Savannah Guthrie apelirala je na otmičare da vrate njezinu majku te poručila da je obitelj spremna razgovarati, ali je zatražila da im se dostavi dokaz da je ona živa.

U emotivnoj videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama voditeljica NBC-ja, s prisutnim bratom i sestrom, rekla je: "Spremni smo razgovarati. Međutim, živimo u svijetu u kojem se glasovi i slike lako mogu manipulirati. Moramo bez ikakve sumnje znati da je ona živa i da je imate. Želimo čuti od vas i spremni smo slušati. Molimo vas, javite nam se."

Nancy Guthrie posljednji je put viđena u svom domu u blizini Tucsona u Arizoni u subotu navečer. Osamdesetčetverogodišnjakinja je prijavljena nestalom sljedećeg dana nakon što se nije pojavila u crkvi.

Istražitelji su rekli da su pronašli znakove nasilnog ulaska u njezin dom te vjeruju da je odvedena protiv svoje volje. Nekoliko medijskih organizacija izvijestilo je da su ranije ovog tjedna zaprimile navodne ucjenjivačke poruke, koje su predale policiji. Vlasti zasad nisu potvrdile jesu li te poruke autentične, piše Sky News.

Prema riječima šerifa okruga Pima Chrisa Nanosa, zasad nije identificiran nijedan osumnjičenik ni osoba zanimljiva istrazi. Nanos je ranije rekao da nestanak Nancy Guthrie, koja ima ograničenu pokretljivost i treba svakodnevnu terapiju, nije povezan s demencijom.

"Ona je oštra kao britva", rekao je. "Obitelj želi da svi znaju da ovo nije osoba koja je samo odlutala."

U videozapisu uplakana Savannah Guthrie, zajedno sa sestrom Annie i bratom Cameronom, rekla je: "Naša mama je naše srce i naš dom. Ima 84 godine. Njezino zdravlje, njezino srce, krhko je. Živi u stalnim bolovima. Trenutačno je bez ikakvih lijekova. Potrebni su joj da bi preživjela, potrebni su joj kako ne bi patila. Mama, ako ovo čuješ, ti si snažna žena. Ti si Božja dragocjena kći."

Trump poslao poruku potpore

Ubrzo nakon objave videa Donald Trump napisao je na Truth Socialu: "Razgovarao sam sa Savannah Guthrie i rekao joj da sam naložio SVOJ savezni policiji da odmah bude u potpunosti na raspolaganju obitelji i lokalnim policijskim snagama.

Raspoređujemo sve resurse kako bismo njezinu majku sigurno vratili kući. Molitve naše nacije su uz nju i njezinu obitelj. BOG BLAGOSLOVIO I ZAŠTITIO NANCY!"

Savannah Guthrie suvoditeljica je jutarnje emisije "Today" na NBC Newsu. Trebala je za NBC biti jedan od voditelja prijenosa otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, ali zbog toga mučnog događaja odustala je od angažmana.

Često je dovodila svoju majku kao gošću u emisiju. Govoreći u emisiji 2022. godine povodom 80. rođendana Nancy Guthrie, rekla je:

"U svom životu suočila se s nezamislivim izazovima s čvrstinom, bez samosažaljenja, s odlučnošću i uvijek, uvijek s nepokolebljivom vjerom. Voli nas, svoju obitelj, snažno i bezrezervno, a njezina nesebičnost i žrtva za nas, njezina postojanost i nepokolebljivo samopouzdanje razlog su zbog kojeg je itko od nas odrastao i postigao bilo što."