OSTAVKE NEDOVOLJNE

Donald Trump tuži BBC za nevjerojatan iznos: "U službi su vlastite ljevičarske političke agende"

Piše Hina, 16. prosinca 2025. @ 09:23 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Donald Trump tuži britanski BBC zbog montiranog isječka sa skupa od 6. siječnja 2021. nakon kojeg su Trumpove pristaše napale Kapitol.
