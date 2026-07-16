Novi udar SAD-a, projektil pao kod dječje onkološke bolnice: Evakuirano više od 200 pacijenata

Američke snage izvele su tijekom noći niz napada na više lokacija u južnom Iranu. Eksplozije su odjekivale u Ahvazu, Bandar Abbasu, otoku Qeshm i Chabaharu, a zbog napada je hitno evakuirana i dječja bolnica za liječenje raka u Ahvazu.

Napadi, koji su započeli kasno u srijedu i nastavili se u ranim jutarnjim satima četvrtka, bili su usmjereni na pokrajine Khuzestan, Hormozgan te Sistan i Baludžistan.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) potvrdilo je da je pokrenulo novi val napada, tvrdeći da su mete bile iranski vojni objekti i kapaciteti koji se, prema njihovim navodima, koriste za ugrožavanje pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu.

U Ahvazu je zamjenik guvernera za sigurnost pokrajine Khuzestan potvrdio najmanje pet udara. Jedan od projektila pao je u blizini bolnice Baghaei, specijaliziranog centra za liječenje djece oboljele od raka. Eksplozije su razbile prozore na okolnim kućama, a obitelji mladih pacijenata u panici su požurile prema bolnici, piše iranska MNA.

Video footage shows a children's cancer hospital in Ahvaz being evacuated after US strikes hit areas close by. pic.twitter.com/HTErmJZuBr — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 16, 2026

Prema navodima lokalnog medicinskog sveučilišta, više od 200 pacijenata prebačeno je u druge bolnice u gradu, a ustanova je privremeno izvan funkcije. Zdravstvene vlasti priopćile su da nitko od pacijenata nije ozlijeđen.

Nove prijetnje iz Irana: "Sva infrastruktura će biti uništena"

Jordanska vojska priopćila je da su u ranim jutarnjim satima u četvrtak presreli i oborili osam iranskih projektila koji su bili usmjereni prema toj zemlji. Krhotine presretnutih projektila pale su na nekoliko lokacija, no nije bilo ozlijeđenih osoba ni prijavljene materijalne štete, prenosi CNN.

Iranska vojska tvrdi da je ciljala američku vojnu imovinu u Jordanu, uključujući komunikacijske sustave i skladišta goriva u zračnoj bazi Al-Azraq. Sirene za uzbunu su se tijekom noći oglasile i u Bahreinu, gdje su stanovnici upozoreni da potraže zaklon.

Glasnogovornik središnjeg zapovjedništva iranske vojske Ebrahim Zolfaghari odgovorio je na Trumpove prijetnje o napadu na mostove i elektrane u Iranu, ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.

"Ako nedavne prijetnje potpuno nerazumnog predsjednika Sjedinjenih Država o napadu na infrastrukturu Irana ostvari invazijska vojska te zemlje, sve ono što je zbog plemenitosti Irana ostalo netaknuto – odnosno sva infrastruktura u regiji – bit će smrskano čeličnim šakama moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran, tako da od nje neće ostati ni traga, kao da nikada nije ni postojala", poručio je.

"Napadi će biti žešći, opsežniji i razorniji nego ikad prije", dodao je Zolfaghari. "Iran ni pod kojim uvjetima neće dopustiti SAD-u da se miješa u pitanja Hormuškog tjesnaca. To je crvena linija koju Iran neće prijeći."